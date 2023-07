Η Τζίτζι Χαντίτν αποκάλυψε το τεράστιο tattoo της στο Instagram

Η έκδοση της Τζίτζι για το The Girl with the Dragon Tattoo

Η Τζίτζι Χαντίντ μας ξάφνιασε εχθές με μια ανάρτησή της στον προσωπικό τη λογαριασμό στο Instagram. Το διάσημο μοντέλο ανέβασε δύο φωτογραφίες φορώντας ένα μικροσκοπικό τριγωνάκι bikini με έντονο print και μας θύμισε ότι πρέπει επειγόντως να πάμε στη θάλασσα, αλλά εκτός από αυτό υπήρχε ένα tattoo στον μηρό της, καθόλου διακριτικό θα λέγαμε, σε σχήμα δράκου. Σαν ένα άλλο The Girl with the Dragon Tattoo, η Τζίτζι μας θύμισε εποχές early 00’s και όλα αυτά τα σχέδια των tattoo. Κατά πάσα πιθανότητα είναι μια προσωρινή καλλιτεχνική παρέμβαση, αν μπορούμε να κρίνουμε από την γυαλιστερή επιφάνειά του στην φωτογραφία.

Η Τζίτζι στη φωτογραφία εμφανίζεται με ένα αρκετά μικροσκοπικό και παιχνιδιάρικο bikini σε στιλ τριγωνάκι, που δένει στο πλάι, σε ροζ, καφέ και πορτοκαλί χρωματισμούς. Ολοκλήρωσε το look με δύο ασημένια κολιέ, το ένα αρκετά κοντό και με πέτρες πάνω, ενώ το άλλο μοιάζει με μενταγιόν. Τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε ατιμέλητες χαλαρές μπούκλες και η ψάθινη τσάντα της είναι πάντα εκεί.Τώρα μάλλον μένει να δούμε αν το υπόλοιπο καλοκαίρι θα δούμε και στις ελληνικές παραλίες παρόμοια tattoos.