Η Σάρον Στόουν ζητάει την καριέρα της πίσω, 23 χρόνια μετά το εγκεφαλικό: «Δεν θέλω έναν αδύναμο, δεύτερο, σκατ@ρόλο»

Η Σάρον Στόουν θέλει να βρει ξανά τη θέση που της αξίζει στον χώρο της υποκριτικής

Η Σάρον Στόουν το 2001 πέρασε μια πολύ σοβαρή περιπέτεια που επηρέασε κάθε σπιθαμή της ζωής της τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Η ηθοποιός υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο κατάφερε να ξεπεράσει, κόντρα στις πιθανότητες που της έδιναν οι γιατροί, και να πάρει ξανά τη ζωή στα χέρια της.

Αυτό, ωστόσο, που δεν κατάφερε να πάρει ποτέ ξανά πίσω είναι η καριέρα της, αφού μετά από αυτό το γεγονός, «πάγωσε» και οι προτάσεις που είχε δεν ήταν ανάλογες της πορείας που είχε ως τότε. Η Σάρον Στόουν χρειάστηκε επτά χρόνια για να ξεπεράσει όλα τα προβλήματα που της άφησε το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο κι όπως λέει, όταν βγήκε και προσπάθησε να βρει δουλειά, ήταν πλέον αργά, αφού η ίδια ήταν «εκτός μόδας».

«Ακόμα δεν έχω πάρει πίσω την καριέρα μου ως ηθοποιός. Θα ήθελα πραγματικά να δουλέψω ξανά ως ηθοποιός τόσο πολύ, όχι μόνο για έναν αδύναμο, δεύτερο, σκατ@ ρόλο», είπε η Σάρον Στόουν σε συνέντευξή της στους «Times», μη κρύβοντας την αγανάκτηση και τη θλίψη της με την εξέλιξη των πραγμάτων.

«Θα ήθελα πραγματικά να έχω τους ρόλους που έχω κερδίσει και μπορώ να κάνω. Θα ήθελα πραγματικά να έχω ξανά τη δική μου αληθινή καριέρα», συμπλήρωσε η ηθοποιός.

Sharon Stone, 66, wants her 'acting career back' more than 20 years after suffering stroke https://t.co/jU6nBqE6o9 pic.twitter.com/ga0YJ2odTX