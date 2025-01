Πέθανε η σπουδαία Μαριάν Φέιφθουλ, σύμβολο της βρετανικής μουσικής σκηνής τη δεκαετία των '60s

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός, Μιαράν Φέιφθουλ, πέθανε σε ηλικία 78 ετών

Γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 1946, στο Χάμπστεντ στο Λονδίνο. Η Μιαράν Φέιφθουλ από πολύ μικρή βρέθηκε στο προσκήνιο, με μία πορεία επιτυχημένη. Μια πορεία που σημαδεύτηκε από διακρίσεις, αλλά και από εξαρτήσεις. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, τραγούδια όπως το “As Tears Go By”, το οποίο έφτασε στο Τop10 του Ηνωμένου Βασιλείου το 1964, την έκαναν ιδιαίτερα δημοφιλή. Εκτός από τη μουσική σκηνή, κέρδισε και τον χώρο της υποκριτικής, φέρνοντας εις πέρας πρωταγωνιστικούς ρόλους που για χρόνια θα τους μνημονεύουμε, όπως εκείνος στο “The Girl On A” Motorcycle, του 1968.

Αν μη τι άλλο, η Μαριάν Φέιφθουλ ήταν από τις πιο επιδραστικές φιγούρες στην βρετανική μουσική σκηνή. Η σχέση της με τον Μικ Τζάγκερ των Rolling Stones, που διήρκησε τέσσερα χρόνια, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τον frontman του διάσημου συγκροτήματος, τη δεκαετία του ’60, χαρίζοντας μας διαχρονικά κομμάτια, όπως τα “Wild Horses” και “You Can’t Always Get What You Want”.

Το τίμημα της επιτυχίας και της δόξας, η Μαριάν Φέιφθουλ το πλήρωσε ακριβά. Εθίστηκε στην ηρωίνη για χρόνια, με αλυσιδωτές συνέπειες στην καριέρα, αλλά και στην υγεία της. Η τραγουδίστρια ανέστησε τελικά την καριέρα της, επιστρέφοντας με ένα εξαιρετικό άλμπουμ, το “Broken English”.

Όμως η υγεία της πέρασε από σαράντα κύματα. Έχοντας υποστεί βουλιμία, καρκίνο του μαστού και εμφύσημα από το υπερβολικό και μακροχρόνιο κάπνισμα, η Μαριάν Φέιφθουλ δεν το έβαλε ποτέ κάτω. Ούτε όταν το 2020 διαγνώστηκε με κορωνοϊό και νοσηλεύτηκε για 22 ημέρες. Οι γιατροί δεν πίστευαν ότι θα ζούσε, αλλά τελικά η τραγουδίστρια είχε άλλα σχέδια. Όχι μόνο βγήκε ζωντανή από το νοσοκομείο, αλλά κυκλοφόρησε έναν χρόνο μετά και το 21ο άλμπουμ της, “She Walks in Beauty”.

Η ιστορία της στο rock n roll είναι πραγματικά αξιοσημείωτη. Ήταν το poster girl των ‘60s, με τον μάνατζερ των Rolling Stones να την ανακαλύπτει στα 16 της.

Ο Μικ Τζάγκερ αποχαιρέτησε την Μαριάν Φέιφθουλ

Ο κάποτε σύντροφος της Μαριάν Φέιφθουλ, την αποχαιρέτησε γράφοντας πως ήταν «μια υπέροχη φίλη, μια όμορφη τραγουδίστρια και μια σπουδαία ηθοποιός», διευκρινίζοντας πως είναι «πολύ στεναχωρημένος».

Ο κιθαρίστας των Rolling Stones, Ρόνι Γουντ, ανάρτησε δύο φωτογραφίες στο Instagram: η μία ήταν μια παλιά φωτογραφία με τη Μαριάν Φέιφθουλ και τον Κιθ Ρίτσαρντς, στο στούντιο ηχογράφησης, με τη λεζάντα «αντίο αγαπημένη Μαριάν» και η δεύτερη, μία πιο πρόσφατη φωτογραφία της, που συνοδεύτηκε με τη λεζάντα «η Μαριάν θα μας λείψει πολύ. Ευλογημένη να είναι».