Η ταινία του 2005 που έβαλε σε σκέψεις τον Μπιλ Μάρεϊ για να εγκαταλείψει την υποκριτική. Όχι για τον λόγο που φαντάζεσαι

Ευτυχώς που δεν το έκανε

Στα 74 του, ο Μπιλ Μάρεϊ έχει μια αξιοσημείωτη καριέρα. Κι όμως, αυτή οι συμμετοχές του σε ταινίες -οι περισσότεροι τον έχουμε στο μυαλό μας για την ταινία «Groundhog Day», το 1993 - θα μπορούσε να μην υπάρχε, αν ο ηθοποιός είχε πάρει τελικά την απόφαση να εγκαταλείψει το Χόλιγουντ.

Αν και είναι ευρέως γνωστό πως αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας και δεν έχει σε καμία περίπτωση την τυπική συμπεριφορά ενός “σταρ”, ο Μπιλ Μάρεϊ είναι αυτός ο άνθρωπος που κάνει τους γύρω του να χαμογελούν. Υπάρχουν δεκάδες ιστορίες για αυθόρμητες εμφανίσεις του σε γάμους, πάρτι, ακόμα και σε πλύσιμο πιάτων σε σπίτια αγνώστων, αλλά και στην αδυναμία του να τα πηγαίνει καλά με τους συμπρωταγωνιστές του. Αυτή η δυαδικότητα διατρέχει όλη του την καριέρα. Κάποιες φορές είναι ένα ασταμάτητο είδωλο, ενώ άλλες μοιάζει με τον άβολο θείο στο τραπέζι. Για κάθε σπουδαία ταινία που έχει κάνει, καραδοκεί και μία αποτυχία. Είναι ένας από τους πιο αστείους άντρες στην ιστορία του κινηματογράφου, με μια αδιαμφισβήτητη σκοτεινή πλευρά.

Έχει εξηγήσει στο παρελθόν τους λόγους που απέφευγε να έχει ατζέντη, κινητό και λογαριασμό email. «Είχα ένα σταθερό τηλέφωνο, και απλώς χτυπούσε και χτυπούσε. Τελικά το σήκωνα και έλεγα: “Ποιος στο διάολο με παίρνει και αφήνει το τηλέφωνο να χτυπάει έτσι;” Ο ατζέντης έλεγε, “Ω συγγνώμη, παίρνω για τον τάδε.” Κι εγώ απαντούσα, “Κοίτα, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Αυτό είναι το σπίτι μου. Αν δεν απαντήσω, μη συνεχίσεις να καλείς γιατί με κάνεις να μη σε συμπαθώ.”»

Βέβαια, σταθεροί συνεργάτες όπως ο Γουές Άντερσον και ο Τζιμ Τζάρμους γνωρίζουν πολύ καλά πώς να τον προσεγγίσουν και είναι σχεδόν βέβαιοι ότι θα συμφωνήσει να συμμετάσχει στο επόμενο πρότζεκτ τους. Ωστόσο, η δραματική κωμωδία του Τζάρμους «Broken Flowers», το 2005, έκανε τον Μπιλ Μάρεϊ να νιώσει πως είχε φτάσει σε ένα επαγγελματικό σταυροδρόμι. Αυτό έκανε να σκεφτεί πως είχε έρθει η ώρα του να εγκαταλείψει οριστικά την υποκριτική.

Σε αυτή τη ταινία, ο Μπιλ Μάρεϊ υποδύθηκε έναν συνταξιούχο μεγιστάνα της πληροφορικής, που αποφασίζει να περάσει περάσει το υπόλοιπο της ζωής του χωρίς να κάνει τίποτα, μετά την εγκατάλειψη της συντρόφου του. Όταν όμως λαμβάνει ένα γράμμα από μια παλιά του σχέση που του αποκαλύπτει ότι έχει έναν 19χρονο γιο, τελικά πείθεται να ταξιδέψει και να επισκεφθεί τις πιθανότερες πρώην για να ανακαλύψει την αλήθεια.

Ο Μπιλ Μάρεϊ εξήγησε πως απήλαυσε τόσο την ταινία, που σκεφτόταν σοβαρά να απομακρυνθεί από τον κινηματογράφο, επειδή δεν ήταν σίγουρος πως μπορούσε να ξεπεράσει αυτόν τον ρόλο: «Μου άρεσε το σενάριο που έγραψε. Μου ζήτησε να κάνω μια ταινία, και του είπα: “Πρέπει να μείνω σπίτι, αλλά αν κάνεις μια ταινία που μπορούμε να γυρίσουμε μέσα σε μία ώρα απόσταση από το σπίτι μου, θα το κάνω.” Και έτσι βρήκε αυτές τις τοποθεσίες» και συνέχισε:

«Και έκανα την ταινία. Και όταν τελείωσε, σκέφτηκα, “αυτή η ταινία είναι τόσο καλή, που σκέφτηκα ότι πρέπει να σταματήσω.” Δεν πίστευα ότι μπορούσα να κάνω κάτι καλύτερο από το Broken Flowers, είναι μια ταινία ολοκληρωμένη, και όμορφη, και ένιωσα ότι έκανα ό,τι μπορούσα ως ηθοποιός. Και έξι-επτά μήνες αργότερα, κάποιος με κάλεσε να δουλέψω ξανά, οπότε δούλεψα. Αλλά για μερικούς μήνες, πίστευα ότι δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα καλύτερο από αυτό».

Έχουν περάσει σχεδόν δύο δεκαετίες από την κυκλοφορία του Broken Flowers και ο Μπιλ Μάρεϊ συνεργάστηκε ξανά με τον Τζάρμους στις ταινίες The Limits of Control και The Dead Don’t Die. Ωστόσο, τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί πολύ διαφορετικά, αν είχε αποφασίσει να τα παρατήσει αμέσως μετά την ταινία εκείνη.

Με στοιχεία από Far Out Magazine