Η Emily Ratajkowski φοράει λευκό string μπικίνι και απολαμβάνει τον ήλιο

Η Emily Ratajkowski ανέβασε μία φωτογραφία όπου απολαμβάνει τον ήλιο φορώντας ένα μικροσκοπικό λευκό μπικίνι, ενώ δείχνει το εντυπωσιακό της σώμα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η φωτογραφία συγκέντρωσε πάνω από 1 εκ. likes, ενώ η Ratajkowski έγραψε στη λεζάντα: "Weekend Dreamz". Επίσης, από τη φωτογραφία φαίνεται πως το μοντέλο πίνει ένα ποτήρι κρασί, όσο χαλαρώνει στη ξαπλώστρα της.

Η Ratajkowski πήρε πρόσφατα το βραβείο International Woman of The Year του περιοδικού GQ στο Σύδνεϋ και έβγαλε έναν ιδιαίτερα σημαντικό ευχαριστήριο λόγο. "Πιστεύω πως το Woman of The Year είναι μεγάλος τίτλος. Αλλά αυτό που πιστεύω πως είναι πιο σημαντικό το 2018 για γυναίκες και άντρες είναι να καταρριφθούν τα στερεότυπα. Έχει να κάνει με το να είμαστε πολύπλευροι," είπε.

