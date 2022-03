Η γυμναστική που έκανε ο Robert Pattinson, για να υποδυθεί τον Batman

Ο ηθοποιός γυμναζόταν συνέχεια - πιθανότατα θα το σταματήσει, τώρα που τα γυρίσματα έχουν τελειώσει

Ο Robert Pattinson χρειάστηκε να προετοιμαστεί σκληρά για να γίνει ο Batman. Έπρεπε να αλλάξει τη φωνή του, για παράδειγμα – πηγή έμπνευσής του; Ο Kurt Cobain. Το σημαντικότερο κομμάτι της μεταμόρφωσής του, όμως, ήταν καθαρά σωματικό. Ο ηθοποιός χρειάστηκε να περάσει ώρες σκληρής προπόνησης, διαψεύδοντας όλους εκείνους που πίστευαν πως δε θα έκανε γυμναστική.

Σε συνέντευξη που έδωσε στο On Demand Entertainment, έβαλε τα πράγματα στη θέση του και αποκάλυψε λεπτομέρειες του διατροφικού του πλάνου και της προπόνησης που έκανε καθημερινά. «Δε θέλω να ξαναδώ σκέτο ψάρι με λεμόνι», είπε χαρακτηριστικά.

Η γυμναστική δεν του άρεσε. Έγινε ευκολότερη, ωστόσο, με το πέρασμα του χρόνου. «Η προπόνηση είναι πολύ πιο διασκεδαστική, όταν βελτιώνεσαι. Όταν περάσουν οι πρώτες έξι εβδομάδες, τότε όλα είναι καλά»», εξήγησε. «Και μετά νιώθεις άσχημα, όταν δεν την κάνεις. Είναι αυτό που λένε όλοι, πάνω κάτω».

