Metoo: 10 Celebrities που στήριξαν το κίνημα που έδωσε φωνή σε αμέτρητες γυναίκες στον κόσμο

To κίνημα που προέκυψε κυρίως μετά το σκάνδαλο Weinstein, σήμερα αποκτά ισχυρή φωνή στη χώρα μας, δίνοντας το θάρρος σε πολλές γυναίκες να μιλήσουν για τις δικές τους ιστορίες κακοποίησης, ακριβώς όπως τις βίωσαν, λύνοντας τη σιωπή χρόνων.

Στην περίπτωση του #MeToo, το σημείο εκκίνησης ήταν η 5η Οκτωβρίου του 2017, όταν ο Ron Farrow, δημοσιογράφος και ο μοναδικός βιολογικός γιος της Mia Farrow και του Woody Allen, με τη βοήθεια των συναδέλφων του, Jodi Kantor και Megan Twohey των New York Times, δημοσίευσε κρυφές πτυχές του Harvey Weinstein, του ισχυρού άντρα του Hollywood, στη φόρα. Μέσα από ένα εκτενές ερευνητικό ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε στο New Yorker, αποκάλυψε υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης δεκαετιών με δράστη τον πολυεκατομμυριούχο Αμερικανό παραγωγό, συνιδρυτή της Miramax, αλλά και της The Weinstein Company.

Ακολουθούν οι stars που έδωσαν πρώτες, φωνή στο κίνημα που σήμερα εναντιώνεται όλο και περισσότερο στη βία και την κακοποίηση των γυναικών.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ GALLERY 10 photos

Γίνε κι εσύ μέλος μόνο με 6€/ έτος στο συνδρομητικό Jenny.gr Exclusive Benefits