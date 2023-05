Πώς θα σώσετε την ορχιδέα σας με 3 απλά βήματα

Αν πάρετε την μεγάλη απόφαση να μπείτε στον κόπο για φροντίσετε μια ορχιδέα που παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας αυτό το άρθρο είναι για εσάς

Για να πετύχει η προσπάθειά σας θα πρέπει να πληρούνται δυο βασικές προϋποθέσεις ώστε το φυτό σας να είναι και μελλοντικά βιώσιμο. Πρώτη προϋπόθεση να μην έχει σαπίσει ο κορμός της ορχιδέας, το σημείο δηλαδή που εφάπτονται τα κάτω φύλλα και οι ρίζες. Δεύτερη και εξίσου σημαντική προϋπόθεση να υπάρχουν τουλάχιστον 3-4 υγιείς ρίζες που εφάπτονται στον κορμό της. Από κει και πέρα αν ακολουθήσετε σχολαστικά τα επόμενα βήματα η ορχιδέα σας θα ξαναζωντανέψει.

Βήμα πρώτο. Αφαιρούμε όλες τις σάπιες ρίζες και ψεκάζουμε το ριζικό σύστημα με οξυζενέ. Η χρήση του έχει καθαρά προστατευτικό χαρακτήρα και όχι θεραπευτικό.



Καλή επιτυχία και Ραντεβού την άλλη Κυριακή!!

Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο και θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη φροντίδα των φυτών σας μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα All About Orchids and Houseplants ή τη σελίδα του στο facebook ή το κανάλι του στο youtube.