Πώς δεν θα ψηθούν τα φυτά μας στον καύσωνα. Οδηγός επιβίωσης

Μάρμαρα και πλακάκια ιδανικά για να τα φιλοξενήσουν για λίγο καιρό

Για όσα βρίσκονται μέσα στο σπίτι τα πράγματα είναι σχετικά εύκολα αν υπάρχει κάπου στο χώρο κλιματισμός ή ανεμιστήρας. Ελλείψει αυτών, μεταφέρετε τα φυτά σας σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, έστω και αν αυτός είναι μια σκοτεινή γωνιά. Δεν τα βλάπτει αφού θα είναι για λίγες μόνο μέρες. Επίσης να θυμάστε ότι η ζέστη ανεβαίνει προς τα πάνω, άρα όσο πιο χαμηλά βρίσκονται τα φυτά σας τόσο πιο δροσιά θα έχουν. Τέλος εκμεταλλευτείτε τα κρύα οικοδομικά υλικά του σπιτιού. Μάρμαρα και πλακάκια ιδανικά για να τα φιλοξενήσουν για λίγο καιρό.

Τα πράγματα είναι πιο δύσκολα για όσα φυτά ζουν έξω και δεν μπορούν να μεταφερθούν μέσα έστω και λίγες μέρες ή τις δύσκολες μεσημεριανές ώρες. Για αυτά οι επιλογές μας είναι οι εξής:

Φροντίστε τις ημέρες που διαρκεί η ζέστη να είναι καλά ποτισμένα. Ποτίζετε καθημερινά και δύο φορές αν χρειαστεί, πρωί και βράδυ.

Μεταφέρετε μικρά σε ηλικία ή ευαίσθητα φυτά σε απόλυτα σκιερό μέρος, κατά προτίμηση βορινού ή ανατολικού προσανατολισμού. Αν είστε αρκετά προνοητικοί σίγουρα θα έχετε εντοπίσει στο χώρο σας τα μέρη εκείνα που δεν τα βλέπει ο ήλιος. Η σκιά μεγαλύτερων φυτών είναι ιδανική. Κοντά στη γη και κρυμμένα ανάμεσα στα φυλλώματα μεγαλύτερων φυτών, θα βρουν εξαιρετικό καταφύγιο τις δύσκολες μέρες που έρχονται.

Κατεβάστε τις τέντες μόνο κατά τις ώρες που χτυπά ο ήλιος. Τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας οι τέντες πρέπει να είναι σηκωμένες γιατί εγκλωβίζουν τη ζέστη στο χώρο και η κατάσταση είναι χειρότερη τόσο για εκείνα όσο και για εμάς.

Τέλος ένα κατάβρεγμα του μπαλκονιού ή της αυλής πρωί και απόγευμα σίγουρα βοηθάει στο να έχουμε μεγαλύτερα επίπεδα δροσιάς στις περιπτώσεις εκείνες που ο καύσωνας δεν συνοδεύεται από υψηλά επίπεδα υγρασίας.

Αν παρ'όλα αυτά έχετε απώλειες μη το βάλετε μαράζι. Μια αντικατάσταση τους νωρίς το φθινόπωρο θα φέρει φρέσκο αέρα στο χώρο σας.



Ραντεβού την άλλη Κυριακή!