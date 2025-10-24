Το “Κρυφτό” με τη Μαριάννα Τουμασάτου και τη Λένα Δροσάκη: μια παράσταση που σε καθηλώνει

Το Κρυφτό τελειώνει μόνο όταν δεν έχει πια που να κρυφτείς.

Συγκίνηση και παρατεταμένο χειροκρότημα στην πρεμιέρα του “Κρυφτού” της Βάσιας Αργέντη

Με θερμή υποδοχή από το κοινό πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα του «Κρυφτού», του ψυχολογικού δράματος που υπογράφει και σκηνοθετεί η Βάσια Αργέντη, στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Η παράσταση καθήλωσε το κοινό με τη βαθιά συναισθηματική της αλήθεια και τη σιωπηλή δύναμη της γραφής και της ερμηνείας της.



Το έργο διερευνά τα οράματα της εξουσίας που γεννιούνται μέσα σε μια αυταρχική οικογένεια — έναν τόπο καταφυγίου και καταστροφής. Δύο αδελφές (ερμηνευμένες με ένταση και ευαισθησία από τη Μαριάννα Τουμασάτου και τη Λένα Δροσάκη) παλεύουν να επιβιώσουν στη σκιά της μητέρας τους και των μυστικών που καθόρισαν τη ζωή τους.Όταν ο θάνατος φέρνει στο φως την αλήθεια, οι δεσμοί διαλύονται και η αγάπη μετατρέπεται σε όπλο.



Η Βάσια Αργέντη, υπογράφοντας και τη σκηνοθεσία, δημιουργεί ένα έργο που κινείται αβίαστα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, αποκαλύπτοντας τις πληγές που αφήνει η σιωπή. Η παράσταση απέσπασε εξαιρετικά σχόλια από το κοινό και τους καλεσμένους της βραδιάς.



Το “Κρυφτό” είναι μια συγκλονιστική ιστορία για τη σιωπή, την ενοχή και τη λύτρωση — ένα έργο που δεν τελειώνει όταν σβήσουν τα φώτα.



Ημέρες και ώρες παραστάσεων/ Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη

Κάθε Τρίτη στις 21:00 και Τετάρτη στις 19:30