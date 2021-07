Πώς να φορέσετε σωστά το χαβανέζικο πουκάμισο ακόμα κι αν δεν είστε χαβανέζος

Θα ξεκινήσουμε με μια άχρηστη αλλά fun πληροφορία: Από το 1778 έως το 1898, η Χαβάη ήταν επίσης γνωστή με το όνομα Νήσοι Σάντουιτς (Τυχαίο; Δεν νομίζω!).

Και τώρα που σου τραβήξαμε την προσοχή, να σου θυμήσουμε ότι εσύ μπήκες για να διαβάσεις για χαβανέζικα πουκάμισα. Τα χαβανέζικα πουκάμισα επιστρέφουν καθε καλοκαίρι στην ανδρική γκαρνταρόμπα και μας δημιουργούν ανάμεικτα συναισθήματα.

Τα χρώματα και prints ποικίλλουν και τα πουκάμισα αυτού του τύπου είναι στην μόδα και το καλοκαίρι του 2021. Τα χαβανέζικα πουκάμισα μπορεί να διχάζουν με το στιλ τους, κανένας όμως δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι έχουν.

Είναι ο ορισμός του καλοκαιρινού coolness και αν τα φορέσετε σωστά μπορείτε να δημιουργήσετε μια κομψή εμφάνιση.

Τα prints

H γραμμή τους είναι συνήθως χαλαρή, διαθέτουν κοντά μανίκια και γιακά, ενώ τα μοτίβα κυμαίνονται από τροπικά φύλλα και λουλούδια, σε japanese αναφορές, ενώ δεν λείπουν και οι αναπαραστάσεις της ζωής στον Βόρειο Ειρηνικό (αυτής που θα θέλαμε να ζούμε, αντί για το 9.00 - 17.00).

Πώς και πού φοριούνται

Αν σου αρέσουν και θες να τα δοκιμάσεις, αλλά δεν είσαι Χαβανέζος, καλό είναι να αποφύγεις τις υπερβολές. Πρόκειται για ένα αρκετά έντονο ρούχο, οπότε το υπόλοιπο σύνολο ας είναι πιο μίνιμαλ και ήσυχο. O Brad Pitt στο Once Upon A Time In Hollywood θα είναι πάντα έμπνευση.

Και όσο κι αν μπαίνεις στον πειρασμό να τα φορέσεις με panama hat και πούρο Αβάνα (εντάξει, η Κούβα είναι λίγο πιο δεξιά στον χάρτη) για να παριστάνεις τον μαφιόζο σε διακοπές, άστο καλύτερα!

Το χαβανέζικο πουκάμισο είναι ένα κατεξοχήν καλοκαιρινό πουκάμισο οπότε, απόφυγε να το φορέσεις στο γραφείο. Αντ' αυτού μπορείς να το φορέσεις σε μια έξοδο για κοκτέιλ, στις διακοπές και στην παραλία.

Με λινά παντελόνια και σανδάλια

Φρόντισε τα χρώματα στο πουκάμισο να ταιριάζουν με αυτό του παντελονιού. Το λινό μπεζ παντελόνι είναι μια safe επιλογή.

Με βερμούδες και πάνω από το μαγιό σου

Απέφυγε τα έντονα χρώματα και prints στο κάτω μέρος και για την παραλία συνδύασε με σαγιονάρες.

Με λευκό τζιν σε ίσια γραμμή

Απέφυγε τα πολύ στενά τζιν και τα chino παντελόνια

Ανοιχτό με φανελάκι από μέσα

Μόνο αν μπορείς να το υποστηρίξεις και -γιατί όχι με μερικά- ανδρικά κοσμήματα.

Ανακαλύψτε τα ωραιότερα