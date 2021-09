To business casual και τα παπούτσια που μπορείς να φοράς στο γραφείο και όχι μόνο

Η κουλτούρα του γραφείου - και ο ενδυματολογικός της κώδικας - άλλαξε δραστικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Πράγματι, υπήρχε μια περίοδος που το ντύσιμο για τα 9 με 5 ήταν εύκολο: Ένα κοστούμι σε γκρι ή μπλε χρώμα με ένα ζευγάρι oxford παπούτσια ήταν πάντα μια κομψή και safe επιλογή. Σκεφτείτε το στιλ στις ταινίες Mad Men, The Wolf of Wall Street και Up in the Air. Στις μέρες μας, ωστόσο, το στιλ γραφείου δεν είναι τόσο επιτηδευμένο ούτε όμως και εύκολο. Το business casual στιλ είναι αυτό που κυριαρχεί και πρέπει να μάθεις να το παίζεις στα δάχτυλα, αν θες να δείχνεις professional.

Ο όρος είναι σίγουρα δύσκολος. Τι σημαίνει πραγματικά business casual; Ποιες είναι οι παράμετροι; Eπαγγελματικό, αλλά όχι πολύ επαγγελματικό και απλό, αλλά όχι πολύ casual. Φέξε μου και γλίστρησα θα μου πεις. Για να το καταλάβεις καλύτερα, το στιλ απευθύνεται σε εκείνους που θέλουν ένα look γραφείου, αλλά να μην αισθάνονται σαν τη μύγα μες στο γάλα.

Η επιλογή των κατάλληλων παπουτσιών, συγκεκριμένα, είναι ο τέλειος τρόπος για να ελίσσεσαι ανάμεσα σε αυτά τα δύο σημεία. Αν προτιμάς το κοστούμι για το γραφείο συνδύασε το με ένα λευκό sneaker. Ομοίως, αν είσαι τύπος τζιν και T-shirt, συνδύασε το με σκαρπίνια! Το έπιασες;. Υπάρχουν αρκετά στιλ παπουτσιών που ταιριάζουν στο business-casual συμπεριλαμβανομένων των Chelsea boots και των loafers (μοκασίνια). Εμείς σου βρήκαμε τα παπούτσια που μπορείς να φοράς στο γραφείο αλλά και μετά και να είσαι εντυπωσιακός.

