Charlize Theron: Έγινε κοκκινομάλλα και είναι μία άλλη

Η Charlize Theron εκτός από ταλαντούχα ηθοποιός και style icon, μέσα στα χρόνια μας έχει αποδείξει ότι είναι και beauty icon και μάλιστα πάντα φροντίζει να μας εντυπωσιάζει. Η ίδια πειραματίζεται διαρκώς και οι εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί είναι μοναδικές. Αγαπάει τις αλλαγές στα μαλλιά της και κάθε φορά καταφέρνει να υιοθετεί την κάθε αλλαγή με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο.

Η τελευταία της μεταμόρφωση μας έδειξε πως τελικά της ταιριάζουν όλες οι αποχρώσεις. Η Charlize ανέβασε τις δύο φωτογραφίες στο Ιnstagram που μπορεί να μην φαίνεται καλά το πρόσωπό της, αλλά το νέο της hair look φαίνεται ξεκάθαρα! Είναι πλέον κοκκινομάλλα και παραμένει το ίδιο εντυπωσιακή. Η συγκεκριμένη αλλαγή έγινε στο πλαίσιο του νέου της ρόλου για τη σειρά στο Netflix, "School for Good and Evil".

Την αλλαγή στα μαλλιά της, την επιμελήθηκε ο hair stylist, Adir Abergel ο οποίος φροντίζει για τα μαλλιά της. Στη λεζάντα κάτω από τη φωτογραφία έγραψε: "Το μυστικό μόλις αποκαλύφθηκε και αυτός είναι ο λόγος που πέρασα την καραντίνα μου στην Ιρλανδία. Δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με τους οποίους θα επέλεγα να περάσω το lockdown αλλά για την Lady Lesso θα έκανα τα πάντα!".

Eσάς, πώς σας φαίνεται το νέο της hair look;

