Η πιο πολυτελής αλλαγή που μπορείς να κάνεις στα καστανά μαλλιά σου τώρα το φθινόπωρο

Ραντεβού στο κομμωτήριο έκλεισες. Έχεις σκεφτεί όμως τι χρώμα να ζητήσεις; Αν υπάρχει μία καστανή απόχρωση που αξίζει να υιοθετήσεις φέτος το φθινόπωρο, αυτή δεν είναι άλλη από το smoked suede brunette.

Smoked Suede Brunette: Το it καστανό χρώμα μαλλιών για το φθινόπωρο 2026

Πλούσιο, βαθύ και glossy, αλλά χωρίς να δείχνει βαρύ ή υπερβολικά σκούρο, το συγκεκριμένο χρώμα κινείται κάπου ανάμεσα στο chocolate και το coffee brown. Δεν είναι ένα φλατ καστανό, ούτε όμως ένα χρώμα που βασίζεται σε έντονες ανταύγειες. Αντίθετα, οι διαφορετικοί τόνοι «λιώνουν» ο ένας μέσα στον άλλον, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που δείχνει φυσικό, πολυδιάστατο και ανεπιτήδευτα πολυτελές.

Η γοητεία του βρίσκεται ακριβώς σε αυτή τη διακριτική αντίθεση. Η βάση παραμένει βαθιά και πλούσια, ενώ μέσα της υπάρχουν muted καστανές και ελαφρώς σταχτί αποχρώσεις που αντανακλούν διαφορετικά το φως. Έτσι, τα μαλλιά αποκτούν κίνηση και λάμψη χωρίς να χρειάζονται έντονες χρωματικές εναλλαγές. Το αποτέλεσμα θυμίζει την υφή του suede: απαλό και σοφιστικέ, με μια ανεπαίσθητη ζεστασιά που το κάνει να δείχνει πολυδιάστατο και πολυτελές.

Αν η φυσική σου βάση είναι καστανή, ο colorist μπορεί να δουλέψει πάνω στο υπάρχον χρώμα, προσθέτοντας πιο ψυχρούς ή ουδέτερους τόνους και πολύ διακριτικά lowlights. Το σημαντικό είναι οι αποχρώσεις να είναι σωστά σβησμένες μεταξύ τους και να μην υπάρχουν έντονες αντιθέσεις. Έτσι, το αποτέλεσμα είναι κομψό και -το κυριότερο- low maintenance, αφού οι ρίζες «καταβαίνουν» ομαλά, χωρίς να απαιτούν συχνά ραντεβού στο κομμωτήριο για touch ups.

Τι ακριβώς να ζητήσεις

Επειδή τα ονόματα των hair trends δεν σημαίνουν πάντα το ίδιο πράγμα για κάθε colorist, καλύτερα να πας στο ραντεβού σου προετοιμασμένη με φωτογραφίες. Ζήτησε ένα πλούσιο, πολυδιάστατο καστανό, με ουδέτερους έως smoky τόνους και πολύ απαλά lowlights που να ενσωματώνονται στη βάση. Το ζητούμενο είναι η μία απόχρωση να «λιώνει» πάνω στην άλλη, χωρίς εμφανείς γραμμές ή έντονες ανταύγειες.

Τι πρέπει να προσέξεις

Για να δείχνει πραγματικά πολυτελές το smoked suede brunette χρειάζεται λάμψη. Το πιο εύκολο που μπορείς να κάνεις είναι να κλείνεις ραντεβού στο κομμωτήριο για gloss κάθε δύο μήνες, έτσι ώστε να ανανεώνεις την απόχρωση και να χαρίζεις στα μαλλιά σου αυτό το ultra λαμπερό φινίρισμα, που κάνει το χρώμα να δείχνει πραγματικά εντυπωσιακό. Τώρα στο σπίτι, προτίμησε ένα σαμπουάν και ένα conditioner για βαμμένα μαλλιά και φρόντισε να εμπλουτίσεις τη ρουτίνα σου με θρεπτικά έλαια και μάσκες, για να διατηρήσεις την ένταση και τη λάμψη του χρώματος.

Μην ξεχνάς επίσης να εφαρμόζεις κι ένα αντηλιακό μαλλιών, όταν πρόκειται να εκτεθείς για πολλές ώρες στον ήλιο, αλλά και ένα heat protectant spray πριν τη χρήση hot tools, έτσι ώστε να διατηρήσεις το χρώμα των μαλλιών σου αναλλοίωτο για όσο το δυνατόν περισσότερο.