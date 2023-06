ΗΠΑ: Επιστήμονας έζησε για 100 ημέρες υποβρύχια και γύρισε 10 χρόνια νεότερος

Το πείραμα του «Dr. Deep Sea» που έγραψε ιστορία

Όσο ακραίες και αν ακούγονται ορισμένες ιστορίες, μερικές φορές αποτελούν την πραγματικότητα. Όπως και αυτή του Joseph Dituri ή αλλιώς «Dr. Deep Sea». Πρόκειται για έναν επιστήμονα, αναγνωρισμένο δύτη του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ειδικό στη βιοϊατρική μηχανική και διακεκριμένο καθηγητή του University of South Florida. Ο άνθρωπος αυτός αποπειράθηκε και μάλιστα με επιτυχία, να περιορίσει εθελοντικά τον εαυτό του σε έναν υποθαλάσσιο ερευνητικό σταθμό 55 τετραγωνικών μέτρων, 22 μέτρα κάτω από το νερό.

An associate university professor in Florida has completed his research mission and set a world record in the process: living 100 days beneath the ocean’s surface. https://t.co/XD6hQKldpB