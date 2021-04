Η ρομαντική ιστορία που κρύβεται πίσω από την πιο γνωστή εικόνα της Microsoft

Είναι μια εικόνα που έχει δει οποιοσδήποτε έχει χρησιμοποιήσει ποτέ έναν υπολογιστή: ένας λαμπρός γαλάζιος ουρανός που απλώνεται πάνω από τους καταπράσινους λόφους. Τα χρώματα είναι τόσο ζωντανά που δύσκολα φαίνονται πραγματικά. Αλλά όπως θα εξηγήσει ο φωτογράφος Chuck O'Rear, η αγαπημένη φωτογραφία που είναι γνωστή ως «Bliss», είναι πραγματική και κρύβει πίσω της μία τέλεια ιστορία αγάπης.

«Πάντα κουβαλάω μια κάμερα μαζί μου, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Συνήθιζα να τραβάω φωτογραφίες. Νομίζω ότι το τοπίο εκεί ήταν τόσο όμορφο», λέει ο Chuck O'Rear.

Το μέρος αυτό είναι η Sonoma, όπου βρέθηκε τον Ιανουάριο του 1996 κατά τη διάρκεια μίας στάσης στο δρόμο του για να επισκεφθεί την Daphne Larkin, πρώην δημοσιογράφο με την οποία θα γιορτάσει την 20ή επέτειο του γάμου τους τον Ιούνιο.

Για το ζευγάρι, που τώρα μένει στη Βόρεια Carolina, η εικόνα αυτή είναι απλώς μία στιγμή της ρομαντικής ιστορίας τους, η οποία ξεκίνησε με τους πιο απίθανους τρόπους: τον συνδυασμό τεσσάρων διαζυγίων και την καταστροφική απώλεια ενός παιδιού.

Η 75χρονη τώρα Larkin, λέει στο περιοδικό People ότι η ιστορία αγάπης που έφερε τελικά στον κόσμο την «Bliss», ξεκίνησε μετά το δεύτερο διαζύγιό της, όταν ζούσε στο San Francisco ως ανύπαντρη μητέρα δύο παιδιών.

Το να βγαίνει ραντεβού ήταν δύσκολο για τη Larkin, μια δημοσιογράφο που εργαζόταν στο Newsweek και στα Ηνωμένα Έθνη μεταξύ άλλων, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της εστίασης ήταν στον νεαρό γιο της Lucien, ο οποίος είχε γεννηθεί με συγγενή καρδιακή ανεπάρκεια και είχε παράλληλα, πνευμονική νόσο και δεν μπορούσε να μιλήσει.

Αν και η ίδια διοχέτευσε σύντομα όλες τις προσπάθειες και τις δυσκολίες για την ανατροφή ενός παιδιού με αναπηρία σε μια βραβευμένη στήλη για το περιοδικό Parenting, ήταν περισσότερο επικεντρωμένη στην ανατροφή του Lucien και της νεότερης αδελφής του Zoe παρά στην αναζήτηση ενός άνδρα. Ωστόσο, τον Μάιο του 1992, ο κόσμος της Larkin ανατράπηκε όταν ο Lucien πέθανε σε ηλικία 10 ετών.

«Αφού πέθανε ο γιος μου, είπα, «Αυτό είναι. Έχω τελειώσει. Δεν πρόκειται να βγω με κανέναν άλλο μέχρι να δω κάποιον που θα ήθελα να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου»», εξομολογείται η Larkin.

Από την άλλη ο O'Rear, που ήταν για χρόνια φωτογράφος για το περιοδικό National Geographic, είχε επίσης δύο διαζύγια και μεγάλωνε επίσης έναν γιο με αναπηρία.

Τα μονοπάτια τους διασταυρώθηκαν για πρώτη φορά το 1994, σε ένα μεσημεριανό γεύμα στην κοιλάδα Napa με μία κοινή φίλη και παρόλο που ο 79χρονος σήμερα O'Rear, είχε μια κοπέλα στην Washington D.C τότε, δεν άργησαν να αρχίσουν και οι δύο να βλέπουν το μέλλον τους σε ένα εντελώς νέο φως.

