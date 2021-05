Golden State Killer: Η ιστορία πίσω από τον κατά συρροή δολοφόνο και βιαστή που η αστυνομία έψαχνε για δεκαετίες

Ένας πρώην αστυνομικός, γνωστός ως Golden State Killer για τα εγκλήματα του σε όλη την California τη δεκαετία του ‘70 και τη δεκαετία του '80, καταδικάστηκε τον Αύγουστο του 2020 σε διαδοχικές ισόβιες καθείρξεις χωρίς δυνατότητα αναστολής.

Ο 75χρονος Joseph DeAngelo, ο οποίος είχε αποφύγει τις αρχές για δεκαετίες, ομολόγησε την ενοχή του για 13 κατηγορίες δολοφονίας πρώτου βαθμού και 13 κατηγορίες για βιασμό, ως μέρος μίας συμφωνίας που τον έσωσε από τη θανατική ποινή. Παραδέχτηκε επίσης δημόσια δεκάδες ακόμη σεξουαλικές επιθέσεις, οι οποίες όμως είχαν παραγραφεί.

Ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της Κομητείας του Sacramento, Michael Bowman, δήλωσε την Παρασκευή σε μια σπάνια δήλωση καταδίκης ότι ο DeAngelo θα «συναντήσει τον θάνατό του, περιορισμένος πίσω από τα τείχη του κρατικού σωφρονιστηρίου. Το δικαστήριο δεν λέει ότι ο DeAngelo δεν αξίζει την θανατική ποινή, αλλά δεδομένης της ηλικίας του κατηγορούμενου και των θυμάτων, μια ποινή ισόβιας κάθειρξης έχει κάποια λογική. Ελπίζω ότι οι επιζώντες θα βρουν κάποια δικαίωση αφού ο DeAngelo θα μείνει για πάντα πίσω από τα κάγκελα».

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο DeAngelo παραδέχτηκε ότι έβλαψε 87 θύματα με 53 ξεχωριστά εγκλήματα που εκτείνονται σε 11 κομητείες της California. Ο ίδιος εργαζόταν παράλληλα ως αστυνομικός στο Exeter, μια κοινότητα της βόρειας California στην κοιλάδα San Joaquin κοντά στους πρόποδες της Sierra Nevada. Με τα χρόνια, τα εγκλήματά του μετατράπηκαν από καταδιώξεις σε σειριακό βιασμό και δολοφονία.

Ο DeAngelo παντρεύτηκε, έκανε παιδιά και κατάφερε να περνά κάτω από το ραντάρ των ερευνητών που προσπαθούσαν να τον βρουν για δεκαετίες, προτού συλληφθεί στο Sacramento County το 2018. Πιστεύεται ότι είναι η πρώτη υπόθεση υψηλού προφίλ που έχει σπάσει με γενετική γενεαλογία. Οι αρχές δήλωσαν ότι χρησιμοποίησαν το «απορριπτόμενο DNA» για να επιβεβαιώσουν ότι ο DeAngelo ήταν ο άνθρωπος που γενιές αστυνομικών και ερευνητών έψαχναν για χρόνια.

Οι επιθέσεις του στη βόρεια αλλά και νότια California ενέπνευσαν ψευδώνυμα όπως το Visalia Ransacker, το East Area Rapist, το Original Night Stalker και το Golden State Killer.

Μερικά από τα θύματα του DeAngelo διανύουν τη δεκαετία των 80 και των 90, ενώ άλλα έχουν πεθάνει. Όμως όσοι ήταν πρόθυμοι και ικανοί παραβρέθηκαν στο δικαστήριο εν αναμονή της καταδίκης του DeAngelo.

Η Phyllis Henneman είπε ότι ήταν 22 ετών και «νεαρή και ανέμελη» όταν η ζωή της άλλαξε για πάντα τον Ιούνιο του 1976. Ήταν σπίτι μόνη της με την αδερφή της, ενώ ο μπαμπάς τους ήταν εκτός πόλης όταν τους επιτέθηκε ο DeAngelo.

«Ο Joseph DeAngelo, ήταν ο διάβολος μεταμορφωμένος, μπήκε στο σπίτι μου, μου έκλεισε τα μάτια, με έδεσε, απείλησε τη ζωή μου με ένα μαχαίρι και με βίασε. Η ζωή όπως την ήξερα άλλαξε αμετάκλητα εκείνη την ημέρα», είπε, περιγράφοντας τον τρόπο που δρούσε ο DeAngelo, ο οποίος περιελάμβανε το να δένει επίσης τους συντρόφους των γυναικών θυμάτων του και έπειτα να περνά ώρες στα σπίτια τους, αφήνοντας τους να αναρωτιούνται τι τρόμο θα αντιμετωπίσουν στην συνέχεια.

Ένα πρόσφατο ντοκιμαντέρ του HBO, με τον τίτλο «I'll Be Gone in the Dark», περιγράφει λεπτομερώς τις φρικτές επιθέσεις και την απεγνωσμένη προσπάθεια να βρεθεί ο δολοφόνος, ακόμα και με την πάροδο των ετών. Το ντοκιμαντέρ βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της αστυνομικής συγγραφέα, Michelle McNamara, στο οποίο αφηγείται τη δική της εμμονική προσπάθεια να αποκαλύψει την ταυτότητα του Golden State Killer και την πεποίθηση ότι η γενετική γενεαλογία θα την βοηθούσε να το κάνει. Η McNamara, σύζυγος του κωμικού Patton Oswalt, πέθανε το 2016, δύο χρόνια πριν από τη σύλληψη του DeAngelo.

Ο Bowman ευχαρίστησε την McNamara, πριν την ανακοίνωση της καταδίκης, καθώς και άλλους ντετέκτιβ, πολίτες και φυσικά τα θύματα του DeAngelo για την επίμονη προσπάθεια τους, να τον φέρουν ενώπιον της διακιοσύνης.

