HerGameToo: Οι γυναίκες παίζουν μπάλα και βάζουν στοπ στον σεξισμό

Ένα νέο γυναικείο κίνημα «γεννήθηκε» πρόσφατα που στοχεύει στην εξάλειψη του σεξισμού στον χώρο του ποδοσφαίρου και κατάφερε να γίνει viral και να κινητοποιήσει άλλες γυναίκες να μοιραστούν τις εμπειρίες τους για την αντιμετώπιση που είχαν.

Η εκστρατεία τους, #HerGameToo, ξεκίνησε μέσω Twitter, με ένα βίντεο γυναικών οπαδών που επισημαίνουν την κακοποίηση που είχαν λάβει από άλλους άνδρες υποστηρικτές του ποδοσφαίρου, από το «δεν ξέρεις τίποτα για το ποδόσφαιρο, είσαι γυναίκα» έως πιο προσβλητικά και υποτιμητικά μηνύματα.

Από την πρώτη μέρα ήταν η δεύτερη υψηλότερη τάση στο Twitter σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Μέσα σε 48 ώρες, είχε πάνω από ένα εκατομμύριο προβολές. Λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά, το κίνημα εμφανίστηκε στις εθνικές ειδήσεις, προωθήθηκε από την αγγλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου και υποστηρίχθηκε από έναν αριθμό επαγγελματικών συλλόγων.

Φαίνεται ότι ο σεξισμός έχει γίνει πολύ πιο εμφανής από την εποχή της έξαρσης της πανδημίας και μετά, με περισσότερους ανθρώπους να περνούν χρόνο στα κοινωνικά μέσα. Πολλές γυναίκες ακούν - το κλασικό, πια! - «πήγαινε πλύνε κανένα πιάτο», όταν προσπαθήσουν να κάνουν μια λογική συζήτηση για ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου.

