Oksana Chusovitina: Η μεγαλύτερη σε ηλικία αθλήτρια ενόργανης που έσπασε ρεκόρ συμμετοχών σε Ολυμπιακούς Αγώνες

Ένας αγώνας ενόργανης αρκεί για να αναρωτηθούμε πώς μπορεί το ανθρώπινο σώμα να καταφέρει τόσο δύσκολες ασκήσεις. Βλέποντας την 46χρονη Oksana Chusovitina, όμως, να μεγαλουργεί και να παλεύει για μία θέση στον τελικό του Τόκιο, καταλαβαίνουμε πως δεν υπάρχουν όρια. Έγινε η γηραιότερη αθλήτρια όλων των εποχών που συμμετέχει σε Ολυμπιακή διοργάνωση και είναι η όγδοη φορά που εκπροσωπεί τη χώρα της.

Η Chusovitina είναι από το Ουζμπεκιστάν και έκανε ό, τι καλύτερο μπορούσε στους προκριματικούς. Με σκορ 14.166, δεν κατάφερε να περάσει στην οχτάδα. Κοίταξε, όμως, το κοινό με ένα βλέμμα γεμάτο ευγνωμοσύνη, σχημάτισε μία καρδιά με τα χέρια της και χαμογέλασε.

Μπορεί να μην τη δούμε στον τελικό, αλλά είναι αδύνατο να αγνοήσουμε το επίτευγμά της. Έγραψε ιστορία, ξεπέρασε πολύ νεότερές της και κέρδισε το σεβασμό όλων.

Το Twitter, φυσικά, στάθηκε στο πλευρό της. Άλλοι ανάρτησαν την προσπάθειά της, άλλοι μόνο φωτογραφίες της – όλοι, της έδωσαν συγχαρητήρια.

She is amazing! Competing at 46 years old, Uzbekistan’s Oksana Chusovitina is the oldest gymnast in #Olympics history. Her son is already 22 years old, similar to similar to her competitors. #OlympicGames pic.twitter.com/i7J4RpwquC

— Fion Li (@fion_li) July 25, 2021