Διάσημοι ηγέτες της ιστορίας που συμβουλεύονταν την αστρολογία για κάθε τους κίνηση

Όλοι έχουμε διαβάσει το ζώδιό μας, είτε πιστεύουμε στην αστρολογία, είτε όχι. Σίγουρα κάποια στιγμή κοιτάξαμε προβλέψεις ή τα χαρακτηριστικά μας. Ελάχιστοι, όμως, θα περιμέναμε πως μερικοί από τους μεγαλύτερους ηγέτες της ιστορίας εμπιστεύονταν τα άστρα για τις σημαντικές τους αποφάσεις, οι οποίες έγραψαν ιστορία.

Όσο λοιπόν εμείς δε δίνουμε βάση στον ανάδρομο Ερμή, ας έχουμε στο νου μας ότι πανίσχυροι άνθρωποι δεν έκαναν βήμα πριν μιλήσουν με τους αστρολόγους τους.

Isabel Peron

Η Isabel Peron ήταν ένας ιδιαίτερα αντισυμβατικός άνθρωπος. Υπήρξε Πρόεδρος της Αργεντινής τη δεκαετία του ’70 και ανέβηκε στην εξουσία επειδή σύζυγός της ήταν ο Juan Peron, ο οποίος την έκανε Αντιπρόεδρό του όταν επανεξελέγη. Από την ημέρα που εκείνος έφυγε από τη ζωή, ήταν η σειρά της να ηγηθεί και, γρήγορα, όπως αναφέρει η Washington Post, φάνηκε πως δεν είχε ιδέα από πολιτική.

Τις αποφάσεις έπαιρνε, αντί για εκείνη, ο αστρολόγος Jose Lopez Rega. Η συνεργασία τους δεν κράτησε πολύ, καθώς η Αργεντινή βρισκόταν σε περίοδο κρίσης, την οποία επιβάρυνε η Πρόεδρος που δεν είχε κανένα απολύτως πολιτικό υπόβαθρο και εξαρτιόταν απόλυτα από το ωροσκόπιό της. Σύμφωνα με το Reuters, εκείνος έμεινε γνωστός ως «ο Αργεντίνος Rasputin» και έφυγε για την Ισπανία, ενώ εκείνη συνελήφθη.

Ronald και Nancy Reagan

Τόσο ο Πρόεδρος Ronald Reagan όσο και η Πρώτη Κυρία, Nancy, έδειξαν να ενδιαφέρονται πολύ για τα ζώδια και τα αστέρια, την περίοδο που βρίσκονταν στο Λευκό Οίκο. Και παρότι εκείνος δήλωνε πως «καμία απόφαση δεν επηρεάστηκε από την αστρολογία», ήταν πολύ καλός όλος με την αστρολόγο Carrol Righter, την οποία συμβουλευόταν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Κυβερνήτης της Californa.

Η Nancy, από την πλευρά της, δε δίσταζε να το παραδεχθεί. Όταν, μάλιστα, έγινε απόπειρα δολοφονίας του συζύγου της, το 1981, εκείνη υποστήριζε πως το γνώριζε ήδη - της το είχε πει ένας αστρολόγος λίγο νωρίτερα. Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, μάλιστα, είχε δηλώσει πως η Πρώτη Κυρία παρακολουθούσε ανελλιπώς τον αστρολογικό του χάρτη, για να παρέχει στοιχεία στην αστυνομία, σε περίπτωση νέας επίθεσης.

Indira Gandhi

Όσο ήταν πρωθυπουργός της Ινδίας, η Indira Gandhi, βασιζόταν στους αστρολόγους της πριν πάρει τις πιο κρίσιμες αποφάσεις.

Παρότι νωρίτερα αρνούταν να πιστέψει στα άστρα και σε οποιονδήποτε θεό, όταν αστρολόγοι έκαναν προβλέψεις για το θάνατο του γιου της, το 1980, άρχισε να τους εμπιστεύεται τυφλά. Τους άκουσε και άλλαξε την ημερομηνία της τελετής ορκωμοσίας της, ώστενα είναι πιο ευνοΐκή, ενώ συμπλήρωσε τα έγγραφα για την υποψηφιότητά της συγκεκριμένη μέρα και ώρα, όπως όριζαν τα άστρα.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που, όταν ένας άγνωστος σχεδόν αστρολόγος μίας μιρκής εφημερίδας πρόβλεψε ότι θα τη δολοφονούσαν, στήθηκε ολόκληρη έρευνα από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας.π

πηγή φωτογραφιών: wikipedia.org

Δείτε ακόμη: "Βe anyone, be yourself": Το φωτογραφικό project που υμνεί τις ανθρώπινες ιδιαιτερότητες (370281)"

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ GALLERY 9 photos

Γίνε κι εσύ μέλος μόνο με 6€/ έτος στο συνδρομητικό Jenny.gr Exclusive Benefits