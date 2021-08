Όταν οι Beatles τραγούδησαν Μίκη Θεοδωράκη για το BBC

Ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν ένας από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους συνθέτες της γενιάς του με καριέρα που ξεπερνούσε όχι μόνο τα στενά όρια της χώρας μας αλλά έφτανε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Το 1959 κλήθηκε να γράψει το soundtrack για την ταινία «Honeymoon» του Βρετανού σκηνοθέτη Michael Powell, βασισμένη στο μπαλέτο El Amor Brujo του Gregorio Martínez Sierra. Μέσα από αυτήν την συνεργασία προέκυψε το τραγούδι «The Honeymoon Song» που ερμηνεύτηκε στην ταινία από τον Marino Marini.

Στην Ελλάδα το τραγούδι κυκλοφόρησε ως «Αν θυμηθείς τ'ονειρό μου» με τη φωνή της Γιοβάνα και στίχους του Νίκου Γκάτσου, που το υπέγραψε με το ψευδώνυμο Βασίλης Καρδής και έγινε αμέσως μεγάλη επιτυχία. Αυτό όμως δεν είναι το τέλος της ιστορίας, είναι μόνο η αρχή της.

Το μεγάλο αυτό τραγούδι έμελλε να το ακούσει ο Paul McCartney, να του αρέσει πολύ και να προτείνει στο συγκρότημα του, τους θρυλικούς The Beatles, που ήταν στην αρχή τότε της καριέρας τους, να το ερμηνεύσουν. Τα «σκαθάρια» αποφάσισαν να τον ηχογραφήσουν μάλιστα για την εκπομπή του BBC «Pop Go The Beatles».

Έτσι λοιπόν, στις 8 Αυγούστου του 1963 τα ερτζιανά μετάδωσαν το «The Honeymoon Song» του Μίκη Θεοδωράκη σε μία εκτέλεση από τους The Beatles. Στα φωνητικά και στο μπάσο ο Paul McCartney, στην κιθάρα ο John Lennon και ο George Harrison και στα ντραμς ο Ringo Starr.

Από τότε η εκδοχή αυτή παρέμεινε στα συρτάρια του BBC έως τις 30 Νοεμβρίου 1994, όταν συμπεριλήφθηκε στο ιστορικό άλμπουμ «The Beatles: Live at the BBC».

Ας το απολαύσουμε για άλλη μία φορά:

