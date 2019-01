Katelyn Ohashi: Η 20χρονη αθλήτρια που έχει γίνει viral με τα "ακροβατικά" της

Αν είσαι ταλαντούχος στο αντικείμενό σου και έχεις και πάθος για αυτό, οι άνθρωποι μάλλον θα το παρατηρήσουν. Αν μάλιστα το αντικείμενό σου είναι η γυμναστική, τότε υπάρχει πιθανότητα να γίνεις και viral.

Ο λογαριασμός twitter της ομάδας γυμναστικής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια μοιράστηκε ένα video της Katelyn Ohashi, από το Under Armor’s 2019 Collegiate Challenge, το οποίο έχει συγκεντρώσει 37 εκατομμύρια προβολές από τη Δευτέρα. Η Ohashi, που έχει διακριθεί στο Κολλεγιακό Πρωτάθλημα, εντυπωσίασε με την επίδειξή της, κερδίζοντας ένα τέλειο 10άρι.

Η Ohashi, ολοκλήρωσε μια σειρά από τούμπες και ανοίγματα με ένα τεράστιο χαμόγελο και πολλή ενέργεια, στους ρυθμούς του Michael Jackson.

