Rita Hayworth: Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή η θρυλική κοκκινομάλλα diva του Hollywood ή αλλιώς "Gilda"

Η Rita Hayworth, η θρυλική καλλονή του Hollywood που έγινε διάσημη τη δεκαετία του 1940 και του 1950, πέθανε το βράδυ της 14ης Μαΐου του 1987, χτυπημένη από τη νόσο του Αλτσχάιμερ στο διαμέρισμά της στο Central Park του δυτικού Μανχάταν.

Η Rita Hayworth ήταν η επιτομή του glamour, μια ηθοποιός και χορεύτρια, όχι απλά όμορφη αλλά αυθεντικά εντυπωσιακή.

Κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, οι pinup φωτογραφίες της, είχαν κατακλύσει τους τοίχους των στρατιωτικών θαλάμων, ενώ για πάνω από δύο δεκαετίες η θυελλώδης ερωτική της ζωή έδινε τροφή στα πρωτοσέλιδα και τα ταμπλόιντ της εποχής.

Ο Φρεντ Αστέρ, με τον οποίο είχε συμπρωταγωνιστήσει σε δύο ταινίες, έγραψε στην αυτοβιογραφία του ότι ήταν η αγαπημένη του παρτενέρ και ότι ο χορός ήταν ένα από τα γνήσια ταλέντα της. Ως τραγουδίστρια ωστόσο, δεν ήταν εξίσου καλή, αν και εμφανίστηκε σε πολλά μιούζικαλ.

Η Rita Hayworth απέπνεε έναν μοναδικό αισθησιασμό που γίνεται έντονα αισθητός στις ταινίες αλλά και τις φωτογραφίες της.

Στη "Gilda" μάλιστα το 1946, η θρυλική ηθοποιός είχε ρόλο-πειρασμό. Το συντηρητικό για την εποχή, στριπτίζ, μπορεί να περιορίστηκε στην αφαίρεση των γαντιών της, ωστόσο άφησε εποχή.

Η Hayworth ξεκίνησε να απασχολεί τον Τύπο στα τέλη της δεκαετίας του 1940, όταν έκανε σχέση με τον πρίγκιπα Αλί Χαν, τον playboy, γιο ενός πνευματικού ηγέτη εκατομμυρίων Ισμαηλιτών Μουσουλμάνων. Παντρεύτηκαν το 1949, αλλά τον χώρισε λίγο αργότερα, όπως έκανε και με τους άλλους τέσσερις συζύγους της, συμπεριλαμβανομένου του Όρσον Γουέλς.

Όσο η Rita Hayworth μεγάλωνε, κατάφερε (με επιτυχία) να μεταπηδήσει από την εικόνα της σέξι pinup σε πιο ώριμους ρόλους σε ταινίες όπως το "Separate Tables'' το 1958 και το ''They Came to Cordura'' το 1959. Το ημερολόγιο έγραφε 14 Μαΐου 1987 όταν έφυγε από τη ζωή.

Η μεγάλη star γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, στις 17 Οκτωβρίου 1918. Ο πατέρας της, Eντουάρντο Κανσίνο, ήταν Ισπανός χορευτής και η μητέρα της, Βόλγα Χόγουορθ, showgirl των Ziegfeld Follies. Ονόμασαν την κόρη τους Μαργαρίτα Κάρμεν Κανσίνο, αλλά το άλλαξαν σε Ρίτα Κανσίνο όταν άρχισε να χορεύει επαγγελματικά στην ηλικία των 12.

Με το όνομα αυτό, θα κάνει τις πρώτες 10 ταινίες της. Η δουλειά του πατέρα της ήταν η αφορμή για την οικογένεια να μετακομίσει στο Λος Άντζελες. Εκεί μόλις η Rita τελείωσε το Γυμνάσιο, ξεκίνησε εμφανίσεις μαζί με τον πατέρα της σε clubs στην Τιχουάνα και το Μεξικό. Στα 16 της, την εντόπισε ένας παραγωγός της Fox Film Company και της προσέφερε το πρώτο μεγάλο επαγγελματικό συμβόλαιο με την εταιρεία.

Έκανε το ντεμπούτο της το 1935 στην ταινία ''Under the Pampas Moon'' και εμφανίστηκε ως Ρίτα Κανσίνο σε μια σειρά από μικρούς ρόλους, όπως αυτή ενός κοριτσιού σε μια αίθουσα χορού στην ταινία του Σπένσερ Τρέισι ''Dante's Inferno''. Η συγχώνευση της εταιρείας Fox με την 20th-Century Pictures, άφησε τη νεαρή χορεύτρια χωρίς συμβόλαιο και δουλειά, αλλά το 1937 η τύχη της άλλαξε.

Γνώρισε και παντρεύτηκε τον άνθρωπο που θα την έκανε πραγματική σταρ. Ο Έντουαρντ Τζάντσον, επιχειρηματίας 22 χρόνια μεγαλύτερος της, την έπεισε να αλλάξει το σχήμα των φρυδιών και το χρώμα των μαλλιών της. Από μελαχρινή καλλονή με εξωτικά στοιχεία, η Hayworth μεταμορφώθηκε σε εκρηκτική πυρόξανθη diva.

Ως διευθυντής της και μάνατζερ πλέον, ο Τζάντσον άλλαξε το όνομα της, επιλέγοντας το πατρικό της μητέρας της, με τη μόνη διαφορά ότι πρόσθεσε το γράμμα 'y' για να αποσαφηνίσει την προφορά. Κατάφερε τελικά να υπογράψει, συμβόλαιο επτά ετών στην Columbia Pictures.

Από το 1941, η Hayworth εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο λαμπερά αστέρια του Χόλιγουντ, εμπνέοντας τον Γουίνθροπ Σάρτζεντ, έναν συγγραφέα του περιοδικού LIFE, να την κατονομάσει "Μεγάλη Αμερικανίδα Θεά του έρωτα". Ως δανεική στην Warner Brothers, εμφανίστηκε με τον Τζέιμς Κάγκνεϊ στο "Strawberry Blonde" το 1941 και πίσω στην Columbia, ήρθε η καταξίωση όταν ο Φρεντ Αστέρ την επέλεξε για παρτενέρ στο ''You'll Never Get Rich'' το 1941, μια τεράστια επιτυχία που την έκανε διάσημη.

Το 1942, εμφανίστηκε σε άλλες τρεις επιτυχημένες ταινίες, το ''My Gal Sal,'' το ''Tales of Manhattan'' και την τελευταία ταινία στο πλευρό του Φρεντ Αστέρ ''You Were Never Lovelier''. Η ερμηνεία της στο "Cover Girl" με τον Τζιν Κέλι το 1944, έστρεψε πάνω της την προσοχή του περιοδικού LIFE, το οποίο τύπωσε και δημοσίευσε μια φωτογραφία της, με προκλητική μαύρη δαντέλα, που έγινε διάσημη σε όλο τον κόσμο και κυρίως στους Αμερικανούς στρατιώτες.

Η εικόνα έμελλε μάλιστα, να κοσμήσει μια ατομική βόμβα του αμερικανικού στρατού, η οποία χρησιμοποιήθηκε σε δοκιμή στο νησί του Ειρηνικού Bikini atoll το 1946.

Το αποκορύφωμα της καριέρας της star ήταν η "Gilda", για την οποία αντιμετώπισε προβλήματα λογοκρισίας σε ορισμένες περιοχές της Αμερικής, λόγω της αμφιλεγόμενης σκηνής του στριπτίζ. Στην ταινία, η εκρηκτική ηθοποιός φορούσε ένα μαύρο εφαρμοστό σατέν φόρεμα και έβγαζε ντροπαλά τα μακριά μαύρα γάντια της ενώ τραγούδησε το ''Put the Blame on Mame''. Στην πραγματικότητα, η φωνή ήταν της Ανίτα Έλις!

Η Hayworth που είχε πάρει διαζύγιο από τον πρώτο της σύζυγο, παντρεύτηκε το 1943 τον Όρσον Γουέλς και απέκτησαν μια κόρη, τη Ρεμπέκα. Έζησαν μαζί μέχρι το 1949 και κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας ''The Lady From Shanghai'' που σκηνοθετούσε ο Γουέλς, του ζήτησε διαζύγιο. Είχε ήδη γνωρίσει και ερωτευτεί τον πρίγκιπα Αλί Xαν και δεδομένου ότι δεν είχε βγει ακόμη το διαζύγιο της, τα ταξίδια τους στην Ευρώπη προκάλεσαν την αντίδραση της κοινής γνώμης.

Όταν παντρεύτηκαν το 1949, η Rita έμεινε έγκυος. Ο γάμος ωστόσο, δεν θα διαρκούσε πολύ. Μόλις δύο χρόνια αργότερα, χώρισε τον Αλί Xαν και στη συνέχεια, παντρεύτηκε και χώρισε τον τραγουδιστή Ντικ Χέιμς. Ο τελευταίος της σύζυγος ήταν ο Τζέιμς Χιλ, ένας παραγωγός ταινιών.

Η Rita Hayworth έκανε περισσότερες από 40 ταινίες. Το 1971 διέκοψε απότομα τα γυρίσματα αφού δεν ήταν σε θέση να θυμηθεί τις ατάκες της. Οι γιατροί αρχικά διέγνωσαν αλκοολισμό, διάγνωση που στη συνέχεια αποδείχτηκε εσφαλμένη, η Rita βρισκόταν στα πρώτα στάδια της νόσου του Αλτσχάιμερ. Τον Ιούνιο του 1981, δεν ήταν σε θέση να φροντίσει τον εαυτό της, έτσι την πήρε υπό την προστασία της η κόρη της, πριγκίπισσα Γιασμίν και οι δύο γυναίκες πήγαν στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με την πριγκίπισσα Γιασμίν, η υγεία της παρουσίαζε επιδείνωση τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα, η πανέμορφη ηθοποιός να πέσει σε μια ημικωματώδη κατάσταση. Το 1985 η πριγκίπισσα Γιασμίν παντρεύτηκε τον Έλληνα Βασίλη Εμπειρίκο, αλλά ο γάμος κράτησε πολύ λίγο. Μαζί απέκτησαν έναν γιο, τον Άντριου. Η άλλη κόρη της Rita, η Ρεμπέκα Γουέλς, ζει στην Ουάσιγκτον. Η πριγκίπισσα Γιασμίν είναι αντιπρόεδρος του οργανισμού για το Αλτσχάιμερ και πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ.

Πηγή φωτογραφιών: Getty/Ideal Image