Marilyn Monroe: Η ζωή, ο χαρακτηρισμός sex symbol, το υψηλό IQ και η τραγική κατάληξη ενός ειδώλου

Kανένα πρόσωπο δεν έλαμψε ποτέ όσο αυτό της εκθαμβωτικής Marilyn Monroe, ένα όνομα που συνδέθηκε σε απόλυτο βαθμό με τον χαρακτηρισμό "σύμβολο του σεξ". H Marilyn Monroe γεννήθηκε με το όνομα Νόρμα Τζιν Μόρτενσον την 1η Ιουνίου του 1926 στο Λος Άντζελες. Λίγο πριν από τη γέννησή της, ο πατέρας της είχε εγκαταλείψει τη μητέρα της για να μετακομίσει στο Σαν Φρανσίσκο.

Η Marilyn Monroe μεγάλωσε χωρίς να γνωρίζει ποιος ήταν πραγματικά ο πατέρας της, καθώς η μητέρα της, Γκλάντις, άλλαζε συνεχώς ερωτικούς συντρόφους. Ήταν εξαιρετικά ελκυστική γυναίκα και εργαζόταν ως μοντέρ στα RKO Studios. Λόγω σοβαρών ψυχολογικών προβλημάτων, έχασε τη δουλειά της και πέρασε σχεδόν όλη τη ζωή της, μπαινοβγαίνοντας σε διάφορα ιδρύματα. Και η γιαγιά της αντιμετώπιζε παρόμοια προβλήματα, γεγονός που ανησυχούσε την Marilyn σε όλη τη ζωή της. Σε ηλικία 9 ετών, η Νόρμα μπήκε σε ορφανοτροφείο και δύο χρόνια αργότερα, δόθηκε για υιοθεσία.

Το όνομα, Marilyn Monroe, δημιουργήθηκε με τη βοήθεια του Ben Lyon, επικεφαλής νέων ταλέντων στη Fox Studios. Το όνομα Marilyn επιλέχθηκε επειδή όπως της είπε: «Είστε σε μένα μια Marilyn», εμπνευσμένος από τη Marilyn Miller, Broadway musical σταρ στα στις δεκαετίες του 1920 και 1930. Εκείνη στη συνέχεια, ρώτησε αν μπορούσε να χρησιμοποιήσει το επώνυμο της γιαγιάς της, Monroe. Και έτσι δημιουργήθηκε η Marilyn Monroe.

Το 1942, στα 16 της, παντρεύτηκε τον 21χρονο τεχνίτη αεροσκαφών, Τζέιμς Ντόχερτι. Ο γάμος τους, όμως, κράτησε μόνο πέντε χρόνια, καθώς χώρισαν το 1946. Στο μεταξύ, η Marilyn είχε ήδη αρχίσει να εργάζεται ως μοντέλο επίδειξης μαγιό και είχε βάψει τα μαλλιά της ξανθά. Κέντρισε το ενδιαφέρον του προέδρου της κινηματογραφικής εταιρίας RKO Pictures, που της πρότεινε να κάνει ένα δοκιμαστικό. Ο ατζέντης της, όμως, τη συμβούλεψε να προτιμήσει μία μεγαλύτερη εταιρία, όπως η 20th Century-Fox.

Έκανε το ντεμπούτο της στη μεγάλη οθόνη το 1947, με έναν μικρό ρόλο στην ταινία «The Shocking Miss Pilgrim». Ακολούθησε το 1948 το «Scudda Hoo! Scudda Hay!». Την ίδια χρονιά τής δόθηκε ένας καλύτερος ρόλος στο φιλμ «Dangerous Years». Ωστόσο, η Fox αρνήθηκε να της ανανεώσει το συμβόλαιο κι έτσι η Marylin επέστρεψε στο μόντελινγκ, ξεκινώντας παράλληλα μαθήματα υποκριτικής.

Λίγους μήνες αργότερα, η Columbia Pictures την επέλεξε για τον ρόλο της Peggy Martin στο «Ladies of the Chorus» (1948), όπου ερμήνευσε δύο τραγούδια. Αν και οι κριτικές ήταν αρκετά καλές για την ερμηνεία της, η ταινία δεν τα πήγε εξίσου καλά και η Columbia την απέρριψε.

Το 1949 εμφανίστηκε στην ταινία «Love Happy» των «Ενωμένων Καλλιτεχνών», ενώ την ίδια χρόνια πόζαρε γυμνή για ένα ημερολόγιο διασημοτήτων. Η φωτογράφηση που έκανε το 1953 για το περιοδικό Playboy, ήταν αυτή που έδωσε ώθηση στην καριέρα της. Χυμώδης, με έντονα χαρακτηριστικά και ακόμα πιο έντονη προσωπικότητα, εισχωρούσε ολοένα και πιο βαθιά στις ανδρικές φαντασιώσεις.

Την επόμενη χρονιά συμμετείχε σε τέσσερις ταινίες, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές για τις «The Asphalt Jungle» της MGM και «All About Eve» της Fox. Αν και οι ρόλοι της ήταν αρκετά μικροί, η εκκεντρική αλλά σέξι εμφάνισή της αποτυπώθηκε στη μνήμη των θεατών.

Το 1951, η Marilyn συμμετείχε στην ταινία «Love Nest» (Ερωτική Φωλιά), μέσω της οποίας ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με το ευρύ κοινό .Το εκρηκτικό ταμπεραμέντο της, σε συνδυασμό με το νάζι και την παιδική αφέλεια που απέπνεε, ενθουσίασε τους πάντες. Το 1952 εμφανίστηκε στο «Don't Bother to Knock», όπου υποδύθηκε μία διανοητικά ανισόρροπη babysitter. Οι κριτικοί δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με την ερμηνεία της στην ταινία αυτή. Έκανε, όμως, ιδιαίτερη εντύπωση η εμφάνισή της την ίδια χρονιά στο «Monkey Business» ως πλατινέ ξανθιά, μια εικόνα που αποτέλεσε το «σήμα - καταταθέν» της μαζί με την γοητευτική ελιά, χαμηλά στο μάγουλο.

Το 1953, έπαιξε στο «Gentlemen Prefer Blondes», ξετρελαίνοντας τον ανδρικό πληθυσμό. Ανάμεσά τους και ο αστέρας του μπέιζμπολ Τζο ΝτιΜάτζιο, με τον οποίο παντρεύτηκε στις 14 Ιανουαρίου του 1954.

Την ίδια χρονιά πρωταγωνίστησε στο «There's No Business Like Show Business» και ακολούθησε το «The Seven Year Itch» (Επτά Χρόνια Φαγούρα), μία ταινία που ανέδειξε το ταλέντο της στην κωμωδία, με μία από τις πιο εμβληματικές σκηνές στην ιστορία του κινηματογράφου: τη Marilyn να στέκεται πάνω σε μία σχάρα εξαερισμού, με τον αέρα να ανασηκώνει το λευκό φόρεμά της.

Έπειτα από μόλις εννέα μήνες έγγαμου βίου, τον Οκτώβριο του 1954 η Marilyn ανακοίνωσε το διαζύγιό της με τον ΝτιΜάτζιο. Την επόμενη χρονιά η Fox διέκοψε τη συνεργασία μαζί της, εξαιτίας της αντιεπαγγελματικής συμπεριφοράς της. Αργούσε μονίμως στα γυρίσματα ή δεν εμφανιζόταν καθόλου, επικαλούμενη πραγματικές ή φανταστικές ασθένειες, και ήταν απρόθυμη να συνεργαστεί με τους παραγωγούς, τους σκηνοθέτες και τους συναδέλφους της ηθοποιούς.

Με τη συμμετοχή της το 1956 στην ταινία «Bus Stop», η Marilyn απέδειξε ότι μπορούσε να ανταποκριθεί εξίσου καλά και στις απαιτήσεις ενός δραματικού ρόλου. Την ίδια χρονιά παντρεύτηκε τον θεατρικό συγγραφέα Άρθουρ Μίλερ, ένας γάμος που κράτησε τέσσερα χρόνια και συγκέντρωσε όλα τα φώτα της δημοσιότητας στο φαινομενικά αταίριαστο ζευγάρι.

Η αισθησιακή Marilyn ωστόσο, ήταν πολλά παραπάνω από σύμβολο ερωτισμού και σεξουαλικότητας, καθώς πήγε κόντρα στην εικόνα της φιλόδοξης ελαφρόμυαλης pin up, με το υψηλό IQ 168, και τη μελέτη των κείμενων του Τζέιμς Τζόις και του Σάμιουελ Μπέκετ. Η ίδια καμάρωνε για την ψαγμένη της βιβλιοθήκη και τα εστέτ λογοτεχνικά της γούστα, θαύμαζε τους πίνακες του Γκόγια, γιατί, όπως έλεγε, «μοιράζονταν τους ίδιους εφιάλτες», τη συγκινούσαν οι χορεύτριες του Ντεγκά και το καταφύγιο στα προσωπικά αδιέξοδά της ήταν η «Αισθηματική Αγωγή» του Φλομπέρ και οι διδαχές του Φρόιντ.

Το 1957 ταξίδεψε στη Μ. Βρετανία για τα γυρίσματα τις ταινίας «The Prince and the Showgirl» (Ο Πρίγκιπας και η Χορεύτρια), που αποτέλεσε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία, αν και οι κριτικές δεν ήταν και τόσο καλές.

Έπειτα από έναν χρόνο απουσίας, η Monroe επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη το 1959 με την απολαυστική κωμωδία «Some Like It Hot» (Μερικοί το προτιμούν καυτό). Ακολούθησαν το 1960 η ταινία του Τζορτζ Κιούκορ «Let's Make Love» (Έλα ν' αγαπηθούμε) και το 1961 το «The Misfits» (Οι Αταίριαστοι), το τελευταίο φιλμ τόσο για την ίδια όσο και για τον συμπρωταγωνιστή της, Κλαρκ Γκέιμπλ, που πέθανε λίγους μήνες αργότερα από καρδιακή προσβολή.

Το 1962 η Fox την επέλεξε για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Something's Got to Give». Λόγω της συνεχιζόμενης ασυνέπειάς της, όμως, η εταιρία αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία μαζί της και να μην της δώσει άλλη ευκαιρία. Η καριέρα της κατέρρεε και η Marilyn απομονώθηκε στο σπίτι της στο Λος Άντζελες.

Η Marilyn που ξέρουμε, εντυπωσίαζε με το σεξαπίλ και την αβίαστη θηλύκότητα της. Η εικόνα της, με το iconic μακιγιάζ με φλογερό κόκκινο κραγιόν, οι μπούκλες, τα αποκαλυπτικά φορέματα, ακόμα και ο τρόπος που φρόντιζε να ποζάρει στον φακό, αποτελούν μέχρι και σήμερα, διαχρονικό σύμβολο ομορφιάς και στιλ και εμπνέουν editorials περιοδικών, καμπάνιες και απλές γυναίκες.

Η αθέατη πλευρά της, ακόμα πιο όμορφη, αγαπούσε το διάβασμα, το surf και τη μαγειρική -ήταν εξαιρετική μαγείρισσα-, ενώ ο Αβραάμ Λίνκολν ενσάρκωνε τον ήρωά της αφού, όπως ανέφερε στην αυτοβιογραφία της «My Story», «ήταν ο μόνος διάσημος Αμερικανός που μου θύμιζε τον εαυτό μου, τουλάχιστον στην παιδική του ηλικία», ενώ στο μυαλό της πάντοτε στροβιλίζονταν οι αγαπημένοι στίχοι από τα «Φύλλα χλόης» του Γουόλτ Γουίτμαν.

Η Marilyn κατάφερε να μασκαρεύει την κατάθλιψη και τη μοναξιά, να κρύβει τα συναισθήματα πίσω από ένα ασυγκράτητο γέλιο. Το ημερολόγιο έδειχνε 5 Αυγούστου του 1962 όταν η οικονόμος της τη βρήκε να κείτεται γυμνή στο κρεβάτι με ένα άδειο μπουκάλι από υπνωτικά χάπια «Nembutal» στο πλευρό της και το ακουστικό του τηλεφώνου νεκρό. Ήταν μόλις 36 ετών.

Η επίσημη ανακοίνωση του ιατροδικαστή μιλούσε για αυτοκτονία. Ο φημολογούμενος ερωτικός δεσμός της, όμως, με τον Τζον Κένεντι και οι αντιδράσεις από το περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου οδήγησαν πολλούς, να πιστεύουν ότι ένα τρίτο πρόσωπο της χορήγησε τη μοιραία δόση. Η αλήθεια δεν μαθεύτηκε ποτέ, αφήνοντάς μας να υφαίνουμε μέχρι σήμερα τον μύθο της πιο αυθεντικά λαμπερής star που γνώρισε ο κόσμος.

Πηγή φωτογραφιών: Getty/Ideal Images