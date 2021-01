Janis Joplin: Η ιστορία πίσω από την «ψυχεδελική» τραγουδίστρια της μπλουζ και της ροκ μουσικής με την «αναπάντεχα αυθεντική φωνή»

Μία από τις πιο συγκλονιστικές ερμηνεύτριες της μπλουζ και της ροκ μουσικής, Janis Joplin, ήρθε στη ζωή στις 19 Ιανουαρίου του 1943. Η Αμερικανίδα «Βασίλισσα της Rock and Roll», γνωστή και ως «η γυναίκα με το λευκό δέρμα και τη μαύρη φωνή», Janis Lyn Joplin με καταγωγή από το Port Arthur του Τέξας, η «ψυχεδελική» τραγουδίστρια διακρίθηκε για το πάθος της στη ροκ και μπλουζ μουσική, και παρόλο που έκανε ένα σύντομο πέρασμα από τη ζωή, θα παραμείνει ανεξίτηλη στη μνήμη μας.

Παρακάτω, συγκεντρώσαμε γοητευτικές και αθέατες πτυχές της προσωπικότητάς της, που όλοι θα θέλαμε να γνωρίζουμε.

Γνωρίζατε ποιο ήταν το αγαπημένο της ποτό;

Δεν αποτελεί μυστικό ότι το αλκοόλ ήταν η αγαπημένη κακή συνήθεια που συνόδευε την τραγουδίστρια σε όλη της την καριέρα. Βέβαια, πολλοί είναι εκείνοι που ισχυρίζονται ότι η ίδια άρχισε να πίνει από τα εφηβικά της χρόνια, ενώ το αγαπημένο της ποτό δεν έπαψε ποτέ να είναι το Southern Comfort, ένα απαλό κεχριμπαρένιο ποτό με δυνατό μέσα του, το πνεύμα του ουίσκι.

Συνήθως, οι εμφανίσεις της στη σκηνή γίνονταν με ένα μπουκάλι από το αγαπημένο της ποτό ενώ δε δίσταζε να μιλάει δημόσια για τον εθισμό της και όλες εκείνες τις φορές που γινόταν “λιώμα”. Ένα βράδυ μάλιστα, σε μία της έξοδο με τον Jim Morrison, πήρε το μπουκάλι που είχε πάντα εύκαιρο μαζί της και του το έφερε στο κεφάλι. Το περιστατικό αυτό στάθηκε ως ένας ακόμη λόγος για να μαγνητιστεί ακόμη περισσότερο από την προσωπικότητά της, ο τραγουδιστής των Doors.

Οι πολλές απόπειρες για σπουδές έπεσαν στο κενό

Μετά το Λύκειο, η Joplin ξεκίνησε να σπουδάζει Κοινωνιολογία στο Lamar State College of Technology στο Beaumont του Τέξας. Ωστόσο, κατάφερε να παρακολουθήσει μόνο ένα εξάμηνο, αφού πηγαινοερχόταν με μια κιθάρα μέσα στα μαθήματα. Έκτοτε, συνέχισε τις προσπάθειες για σπουδές, πηγαίνοντας να μάθει γραμματειακά και τέχνες.

Στις 27 Ιουλίου του 1962, η φοιτητική εφημερίδα The Daily Texan δημοσίευσε σχετικό κείμενο για την πρωτότυπη φοιτήτρια με τίτλο “She Dares To Be Different”, αναφέροντας: «Όταν το νιώσει, περπατά ξυπόλητη, στην τάξη έρχεται με Levis γιατί με αυτά τα ρούχα αισθάνεται άνετα, ενώ δεν ξεχνά ποτέ να φέρει μαζί τη φυσαρμόνικά της. Το όνομά της είναι Janis Joplin».

Το “φρικιό” και η “απροσάρμοστη” του σχολείου

Ως έφηβη, η Janis Joplin είχε εμφανίσει έντονη ακμή και σημάδια παχυσαρκίας με αποτέλεσμα να στοχοποιηθεί από τους συμμαθητές της. Ήταν από τα μη δημοφιλή παιδιά του σχολείου ενώ πολλές φορές, είχε αποτελέσει στόχο κακόβουλων αστείων. Πολλοί ήταν εκείνοι μάλιστα, που τη φώναζαν «φρικιό» και «απροσάρμοστη». Στο πανεπιστήμιο δε, είχε ψηφιστεί ως «Η πιο άσχημη της πανεπιστημιούπολης». Γι΄αυτό το λόγο ίσως, φοίτησε μόνο ένα εξάμηνο στη σχολή της. Τα συγκεκριμένα στερεότυπα συνέχισαν να τη συνοδεύουν σε όλη της τη ζωή, ακριβώς επειδή διαρκώς κρινόταν για τη διαφορετικότητά της. Οδηγημένη από το bullying στον κοινωνικό αποκλεισμό, η αγαπημένη τραγουδίστρια άρχισε να συχνάζει στα bars και να βάφει διαρκώς τα μαλλιά της. Σε μία μάλιστα, από τις συνεντεύξεις της, είχε δηλώσει πως: «Ήμουν ο περίγελος μέσα στην τάξη, σε ολόκληρη την πόλη και σε όλη την πολιτεία. Αυτό είναι εντελώς αποκαρδιωτικό».

Ο λόγος για τον οποίο άρχισε να τραγουδά ήταν η Bessie Smith

Η «Αυτοκράτειρα των Μπλουζ», Bessie Smith ασκούσε μεγάλη επιρροή στη Janis. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, που υπήρξε ο λόγος για να ξεκινήσει να τραγουδάει. Η έμπνευση ξεκίνησε ήδη, από τα σχολικά της χρόνια, όταν ακόμη ήταν πολύ ντροπαλή για να τραγουδήσει δημόσια. Η ίδια αφιέρωνε ώρες με το να ακούει την αγαπημένη της τραγουδίστρια, μιμούμενη τη φωνητική της δεινότητα.

Μάλιστα, όταν αργότερα θα ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι, η ίδια άρχισε να θεωρεί τον εαυτό της ως «μετενσάρκωση» της Bessie Smith. Όταν πληροφορήθηκε για τον θάνατο της αγαπημένης της τραγουδίστριας, θέλησε να αποτίσει φόρο τιμής στη μνήμη της με μια ταφόπλακα που έφερε ένα συγκινητικό κείμενο. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και στιχουργός, Dory Previn έγραψε ένα τραγούδι στη Janis, γράφοντας επάνω στην ταφόπλακα: “Ένα τραγούδι, αφιερωμένο στη Bessie Smith”.

Το καράτε ανάμεσα στις «πολεμικές» της αρετές

Δεν ήταν απλά μια αφοσιωμένη και παθιασμένη μαθήτρια του Kenpo Karate. Απεναντίας, είχε πάρει τη μαύρη ζώνη τρίτου επιπέδου, (Sandan). Το Kenpo αξίζει να σημειωθεί, πως αποτελεί σύστημα αυτοάμυνας και μία πολεμική τέχνη που έχει απάντηση για κάθε «τι θα γίνει εάν». Η πρωταρχική του θεωρία στηρίζεται στην «οικονομία στην κίνηση» με πληθώρα χτυπημάτων και με πλήρη αποτελεσματικότητα που εγγυώνται οι επιστημονικές αρχές του. Το σώμα και τα άκρα είναι σε τέτοια θέση ώστε ο αντίπαλος να μην καταφέρει το παραμικρό χτύπημα, όσο δέχεται τα πολλαπλά χτυπήματα της κάθε τεχνικής. Ευτυχώς που η Joplin περιορίστηκε κάποτε σε ένα απλό χτύπημα στο κεφάλι του Morrison, εκτοξεύντας πάνω του το αγαπημένο της μπουκάλι!

Η «ψυχεδελική» της Porsche πουλήθηκε στην τιμή των 1,76 εκατομμυρίων δολαρίων

Το προσωπικό αυτοκίνητο της μεγάλης τραγουδίστριας αποτελεί το πιο «ψυχεδελικό» όχημα που έχει κυκλοφορήσει ποτέ, ενώ πουλήθηκε στην τιμή των 1,76 εκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται για την Porsche 356 Cabriolet, την οποία και αγόρασε το 1964 έναντι 3.500 δολαρίων. Χαρακτηριστικό σημείο του αυτοκινήτου, το μπροστινό αριστερό φτερό, στο οποίο υπάρχουν τα πορτρέτα της ίδιας και των μουσικών της. Το θρυλικό της τραγούδι “Oh, Lord would you buy me a Mercedes Benz” αποδείχθηκε σχετικά προφητικό.

Η τελευταία της ηχογράφηση: Ένας αποχαιρετιστήριος ύμνος στον John Lennon

Αν και το “Mercedes Benz” ήταν το τελευταίο μουσικό κομμάτι που τραγούδησε, η τελευταία της ηχογράφηση έγινε την 1η Οκτώβρη του 1970 και ήταν αφιερωμένη στον John Lennon. Η Janis ηχογράφησε το “Happy Trails” για τα 30ά γενέθλια των Beatles, το οποίο αργότερα κυκλοφόρησε ως «Happy Birthday, John (Happy Trails). Όπως είπε ο Lennon αργότερα, όταν η ηχογράφηση έφτασε στο σπίτι του, η Joplin είχε ήδη πεθάνει.

Οι fans της σοκάρονται με τον θάνατο και την αποτέφρωση της σορού της

Ήταν μόλις 27 χρονών, όταν τη βρήκαν πεθαμένη στο ξενοδοχείο που διέμενε τον τελευταίο καιρό, από υπερβολική δόση ουσιών. Η σορός της αποτεφρώθηκε και οι στάχτες της σκορπίστηκαν στον Ειρηνικό Ωκεανό, κατά μήκος της Stinson Beach στην Καλιφόρνια. Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε σε κλειστό κύκλο με μοναδικούς παρευρισκομένους τη θεία και τους γονείς της.

Η Janis Joplin θα βρίσκεται πάντα ανάμεσά μας, κάθε φορά που πατάμε το play σε ένα αγαπημένο μας τραγούδι, για τις ανάγκες του οποίου, κάποτε είχε αφιερώσει όλη της την ψυχή και το πάθος για να μας αφήσει ως παρακαταθήκη. Κλείνουμε με μερικά από τα πράγματα που έχουν ειπωθεί για εκείνη:

«Η Joplin είχε μια αναπάντεχα αυθεντική φωνή», «ακατανίκητη και βαθιά ευάλωτη», «πιθανότατα η ισχυρότερη τραγουδίστρια που είχε να επιδείξει το κίνημα των λευκών της ροκ μουσικής»...

