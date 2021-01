Τα πιο εμβληματικά supermodels από τη χρυσή εποχή των 90s: Πώς είναι η ζωή τους σήμερα

Τα χρυσά κορίτσια της μόδας τη δεκαετία του '90 ήταν πολλά αλλά εμείς ξεχωρίζουμε πέντε: Christy Turlington, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford και Claudia Schiffer.

Ήταν η εποχή που η βιομηχανία της μόδας και της ομορφιάς αναζητούσε εξωπραγματικά όμορφα κορίτσια για την εκπροσωπήσουν κι εκείνες έκλειναν το ένα μεγάλο συμβόλαιο πίσω από το άλλο, κατακτώντας τις πασαρέλες της εποχής. Τα πιο ακριβοπληρωμένα μοντέλα της γενιάς τους, είχαν τον αέρα σταρ και έδειχναν να διασκεδάζουν πραγματικά αυτό που κάνουν.

Κάθε τους εμφάνιση και εξώφυλλο αποτελούν μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για τους απανταχού λάτρεις της μόδας, ενώ κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει τα φαντασμαγορικά shows του Gianni Versace και το video clip του George Michael για το τραγούδι «Freedom!». Τι κάνουν όμως σήμερα τα κορίτσια αυτά που, όπως είχε δηλώσει το 1990 η Linda Evangelista, δεν σηκώνονταν από το κρεβάτι τους για λιγότερα από $10,000 τη μέρα;

Christy Turlington

Η Christy Turlington ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο στα όταν την ανακάλυψε στα 14 ένας τοπικός φωτογράφος ενώ έκανε ιππασία στο Miami της Florida. Ενώ μεσουρανούσε στον κόσμο της μόδας η ίδια σταμάτησε για λίγο την καριέρα της για να αποφοιτήσει από το NYU's Gallatin School of Independent Studies. Σήμερα είναι παντρεμένη με τον σεναριογράφο Edward Burns, τον οποίο γνώρισε σε ένα πάρτι στα Hamptons και έχουν μαζί δύο παιδιά 18 και 15 ετών.

Η ίδια έχει ιδρύσει την φιλανθρωπική οργάνωση Every Mother Counts που εργάζεται για να «κάνει την εγκυμοσύνη και τον τοκετό ασφαλή για κάθε μητέρα, παντού». Ακόμα, έχει εκδώσει ένα βιβλίο για τη yoga και έχει συμμετάσχει στη συγγραφή ενός άλλου ενώ της αρέσει να τρέχει σε μαραθωνίους.

Naomi Campbell

Η Campbell ήταν μόλις 7 όταν το 1978 εμφανίστηκε στο music video του Bob Marley «Is This Love» ως χορεύτρια. Η ίδια σπούδαζε χορό στην Italia Conti Academy of Theatre Arts όταν το 1986 την ανακάλυψε ο Beth Boldt, επικεφαλής του Synchro Model Agency, ενώ κοίταζε βιτρίνες στο Covent Garden. Μέχρι και σήμερα, η ίδια συνεχίζει την καριέρα της ως μοντέλο για μεγάλους οίκους και τίτλους περιοδικών, έχει κάνει κάποιες εμφανίσεις σε τηλεοπτικές σειρές και ταινίες και έχει λάβει συμμετοχή στα shows The Face και The Face Australia.

Την άνοιξη του 2020, εν μέσω της πανδημίας η Campbell ξεκίνησε μία σειρά από videos στο You Tube με τίτλο «No Filter with Naomi», ενώ τον Οκτώβριο του 2020 ανακοίνωσε συνεργασία με την Apple TV+ τη δημιουργία του ντοκιμαντέρ «The Supermodels». Στις 12 Ιανουαρίου 2021, διορίστηκε ως Magical Kenya International Tourism Ambassador από το Υπουργείο Τουρισμού και Άγριας Ζωής της Κένυας. Πέρα από την επαγγελματική της υπόσταση η ίδια ασχολείται με πληθώρα φιλανθρωπιών.

Linda Evangelista

Η καριέρα της Evangelista ως μοντέλο ξεκίνησε όταν το 1984 υπέγραψε με το Elite Model Management αφού μετακόμισε από τον Καναδά στην Νέα Υόρκη. Μετά από προτροπή του φωτογράφου Peter Lindbergh έκοψε τα μαλλιά της και απέκτησε το παρατσούκλι «The Linda» που αποτέλεσαν αφορμή για να απογειωθεί η καριέρα της. O χαμαιλέων της μόδας δεν σταμάτησε ποτέ να ασχολείται με αυτήν σε αντίθεση με τις υπόλοιπες κυρίες του άρθρου. Έχει χαρακτηριστεί ως το καλύτερο και πιο επιδραστικό μοντέλο, μετρώντας περισσότερα από 700 εξώφυλλα περιοδικών.

Είναι ακτιβίστρια για την έρευνα και την ενημέρωση για τον HIV/AIDS και είναι θερμή υποστηρικτής των δικαιωμάτων της LGBTQ κοινότητας. Τον Οκτώβριο του 2006 γέννησε τον γιο της, του οποίου τον πατέρα κρατούσε κρυφό παρά τις φήμες. Τον Ιούνιο του 2011 η Evangelista κατέθεσε στο δικαστήριο κάποια έγγραφα, τα οποία αποκάλυπταν ότι ο πατέρας του παιδιού είναι ο δισεκατομμυριούχος και επιχειρηματίας της μόδας François-Henri Pinault, τότε παντρεμένος με την Salma Hayek, με τον οποίο έβγαιναν για κάποιους μήνες. Η ίδια ζήτησε διατροφή που άγγιζε τα $ 46,000 την μεγαλύτερη που θα εκδικαζόταν ποτέ, αλλά μετά από κάποιους μήνες δικαστικής διαμάχης το θέμα λύθηκε εξωδικαστικά.

Cindy Crawford

H Cindy Crawford ξεκίνησε το modeling όταν ένα τοπικό κατάστημα προσέλαβε κορίτσια του Λυκείου για μία φωτογράφιση μόδας, ανάμεσα στα οποία ήταν και εκείνη. H θρυλική για τις καμπάνιες Pepsi Crawford, σήμερα είναι παντρεμένη με τον επιχειρηματία και πρώην μοντέλο Rande Gerber και έχουν μαζί 2 παιδιά, τον Presley Walker Gerber και την Kaia Jordan Gerber, τα οποία ασχολούνται επίσης με το modeling. Μετά το 2000 κάνει επιλεκτικές δουλειές στη μόδα, έχει βγάλει δική της σειρά καλλυντικών αλλά και επίπλων και έχει ασχοληθεί με την υποκριτική κάνοντας κάποιες εμφανίσεις.

Με αφορμή τον χαμό του αδερφού της από παιδική λευχαιμία όταν εκείνη ήταν 10 ετών έχει δωρίσει πολλά χρήματα στην ιατρική έρευνα γι’ αυτήν την ασθένεια. Ακόμα, είναι υποστηρίκτρια αρκετών φιλανθρωπικών οργανισμών και επίτιμο μέλος της επιτροπής του California Wildlife Center. Τον Ιανουάριο του 2019 μαζί με τον σύζυγο της Rande Gerber και τους Mike Meldman, Jeff Shell και Jay Sures ανακοίνωσαν ότι θα αγοράσουν το Hollywood deli, «Nate 'n Al» για να το κρατήσουν ανοιχτό μετά από χρόνια οικογενειακής ιδιοκτησίας.

Claudia Schiffer

Η Claudia Schiffer ανακαλύφθηκε σε ένα nightclub στο Düsseldorf της Γερμανίας, έγινε μούσα του Karl Lagerfeld και κατέχει μέχρι σήμερα το Guinness Record για τα περισσότερα εξώφυλλα αφού έχει φωτογραφηθεί για πάνω από 1000. Η Schiffer είναι παντρεμένη με τον σκηνοθέτη Matthew Vaughn και ζει στο Suffolk της Αγγλίας. Μαζί έχουν τρία παιδιά, έναν γιο και δύο κόρες.

Το 2011 και το 2012 υπέγραψε τη δική της σειρά cashmere collection. Έχει ασχοληθεί ενεργά με την υποκριτική και έχει κάνει εμφανίσεις ενώ παράλληλα έχει πρωταγωνιστήσει σε αρκετές ταινίες και σειρές. Έχει δημιουργήσει μία σειρά τεσσάρων videos για άσκηση υπό τον τίτλο «Claudia Schiffer's Perfectly Fit», τα οποία μπήκαν στη λίστα των best seller. Επίσης, είναι μέλος της Arts & Entertainment Support Committee της Unicef και πρέσβειρα κάποιων ακόμα φιλανθρωπικών οργανισμών.

Πηγή Gallery: Instagram/ thesupermodels90s, lindaevangelista

Δείτε ακόμη:

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ GALLERY 15 photos

Γίνε κι εσύ μέλος μόνο με 6€/ έτος στο συνδρομητικό Jenny.gr Exclusive Benefits