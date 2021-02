Gene Kelly: 25 χρόνια από τον θάνατο του θρυλικού χορευτή της «χρυσής» εποχής του Hollywood

Σαν σήμερα πριν από 25 χρόνια, στις 2 Φεβρουαρίου 1996, έφυγε από τη ζωή από εγκεφαλικό και σε ηλικία 83 ετών ο θρυλικός χορευτής της «χρυσής» γενιάς του Hollywood Gene Kelly, ο οποίος θεωρείται πως εισήγαγε την τέχνη του χορού στον κινηματογράφο.

O Gene Kelly ήταν Αμερικανός ηθοποιός, χορευτής, τραγουδιστής, σκηνοθέτης και χορογράφος, ενώ ήταν γνωστός για το ενεργητικό και αθλητικό του στυλ χορού, την καλή εμφάνισή του και τους συμπαθητικούς χαρακτήρες που έπαιξε στην οθόνη.

Ήταν επίσης εξαιρετικά καινοτόμος και εργατικός, και η κληρονομιά που άφησε στον κόσμο του μουσικού θεάτρου, του κινηματογράφου και φυσικά του χορού, είναι τεράστια.

O Gene Kelly γεννήθηκε στην Pennsylvania της Αμερικής το 1912 και σε ηλικία μόλις οκτώ ετών, η μητέρα του τον έγραψε μαζί με τον αδερφό του σε σχολή χορού, κάτι που δεν τους άρεσε, αφού τα παιδιά της γειτονιάς συχνά τους κορόιδευαν και μάλωναν μαζί τους.

Το 1930 η οικογένεια Kelly άνοιξε σχολή χορού, η οποία θα μετονομαστεί αργότερα σε Gene Kelly Studio of Dance, ενώ το 1938 ήρθε η πρώτη δουλειά στο Broadway με το μιούζικαλ «Leave it to Me!»

Από τότε ξεκινάει μια μεγάλη καριέρα στον κινηματογράφο, στον οποίο χαρακτηρίστηκε ως πρωτοπόρος, πρωταγωνιστώντας σε ταινίες όπως Anchors Aweigh (1945), An American In Paris (1951) και τη δημοφιλέστερη ταινία του, το Singin' In The Rain (1952), στο οποίο ξεχώρισε για την εξαιρετική χορογραφία του με τις διάσημες και χαρακτηριστικές κλακέτες του.

Singin' In The Rain

Το Singin' In The Rain αποτελεί ταινία-σταθμό στην καριέρα του Gene Kelly, αφού αποτελεί ένα από τα πιο ευρέως αναγνωρισμένα, πολυαγαπημένα και σεβαστά μιούζικαλ όλων των εποχών, αλλά και μία από τις πρώτες 25 ταινίες που επέλεξε η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου για το Εθνικό Μητρώο Κινηματογράφου.

Ως συν-σκηνοθέτης, πρωταγωνιστής και χορογράφος, ο Gene Kelly ήταν η κεντρική κινητήρια δύναμη για να γνωρίσει η ταινία την τόση μεγάλη επιτυχία, ώστε να μείνει στην ιστορία.

Ο Gene Kelly ήταν γνωστός τελειομανής και πάντα «έσπρωχνε» τους συμπρωταγωνιστές του να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό, όμως κάποιες φορές ξεπερνούσε τα όρια.

Μετά τη μαγνητοσκόπηση της περίπλοκης χορογραφίας για το «Good Morning», η Debbie Reynolds, από τις πολλές φορές που χρειάστηκε να γυρίσει την σκηνή, υπέστη έκρηξη αιμοφόρων αγγείων στα πόδια της και έπρεπε να μεταφερθεί στο καμαρίνι της για να ανακάμψει, ενώ ο Kelly αποφάσισε ότι η δουλειά της τελικά δεν ήταν αρκετά καλή και τροποποίησε τον ήχο στην ταινία, βάζοντας τις κλακέτες του πάνω από τις δικές της.

Αργότερα η ηθοποιός είπε πως το «Singin' in the Rain και ο τοκετός ήταν τα δύο πιο δύσκολα πράγματα που έπρεπε ποτέ να κάνω στη ζωή μου».

Ο Gene Kelly όμως ήταν εξίσου σκληρός με τον εαυτό του. Όπως λέγεται, στο γύρισμα της σκηνής του τραγουδιού «Singin' In The Rain», ο χορευτής είχε πυρετό 39,4°C και παρ' όλο τις προσπάθειες του σκηνοθέτη να τον σταματήσει, δεν το κατάφερε.

Αντιθέτως, αυτοσχεδίασε τη χορογραφία επί τόπου και έγραψε ιστορία σε ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια σε ταινία μιούζικαλ.

Ο Gene Kelly έλαβε ένα Τιμητικό Βραβείο από την Ακαδημία το 1952 για τις επιτυχίες της καριέρας του, το 1999 το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου τον κατέταξε ως τον 15ο σπουδαιότερο θρύλο οθόνης του Κλασικού Κινηματογράφου του Hollywood, ενώ το 2015 εισήχθη στο Hall Of Fame των χορευτών κλακέτας.

Η κληρονομιά που άφησε είναι τεράστια για τον κόσμο του μουσικού θεάτρου και του κινηματογράφου, ενώ πάντα θα θυμόμαστε και θα θαυμάζουμε τον χαμογελαστό του πρόσωπο και τον μοναδικό τρόπο που χόρευε.

