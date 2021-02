Kurt Cobain & Courtney Love: Το χρονικό ενός «καταστροφικού» έρωτα

Ο θρυλικός τραγουδιστής του συγκροτήματος Nirvana, Kurt Cobain, ήταν η πιο εμβληματική μορφή στην σκηνή της alternative rock μουσικής κατά την δεκαετία των 90s και στιγμάτισε μια ολόκληρη γενιά μέσα από το ταλέντο και τον αντισυμβατικό χαρακτήρα του. Γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 20 Φεβρουαρίου 1967 και θα γινόταν 54 χρονών.

Ο βασιλιάς της αυθεντικής «grudge», όπως τον αποκαλούν, ήταν ο τραγουδιστής, στιχουργός και κιθαρίστας του συγκροτήματος Nirvana, με πιο γνωστά τραγούδια τα «About a Girl», «Come as You Are» και «Smells Like Teen Spirit», ενώ είναι ένας από τους καλλιτέχνες με την μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως, μέχρι και σήμερα.

Αν και ο Cobain θεωρήθηκε ως η φωνή της γενιάς του μετά την ξαφνική επιτυχία των Nirvana, απεχθανόταν αυτό το γεγονός, καθώς και ό,τι ήταν σχετικό με την δημοσιότητα, πιστεύοντας ότι το μήνυμα και το καλλιτεχνικό του όραμα είχαν παρερμηνευθεί από το κοινό.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Kurt Cobain έδωσε μάχη με τον εθισμό του στην ηρωίνη και τα χρόνια προβλήματα υγείας, όπως η κατάθλιψη. Επίσης αγωνίστηκε με τις προσωπικές και επαγγελματικές πιέσεις της φήμης, καθώς και με τον γάμο του με την μουσικό Courtney Love, η οποία θεωρείται πως έπαιξε μεγάλο ρόλο στην αυτοκτονία του.

Η γνωριμία με την Courtney Love και την ηρωίνη

Υπάρχουν πολλά εμβληματικά διάσημα ζευγάρια που έμειναν στην ιστορία για την τοξική σχέση τους, όπως είναι η Yoko Ono με τον John Lennon και ο Cid Vicious με την Nancy από τα 80s.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο Kurt Cobain και η Courtney Love, από το συγκρότημα Hole, ήταν το πιο κοντινό πράγμα που είχε η alternative rock σε έναν βασιλιά και μια βασίλισσα. Η σύντομη ζωή τους μαζί όμως δεν ήταν τόσο ονειρική τελικά.

Ένα απόσπασμα από την περίφημη ιστορία του Vanity Fair το 1992 για την Courtney Love, που γράφτηκε από τον Lynn Hirschberg, απεικονίζει τη τραγουδίστρια των Hole ως «μια αποτρόπαια, ασταμάτητη, μελαγχολική, οπορτουνίστρια, που έλεγε συνεχώς πως θα γίνει η Κυρία Cobain».

Όταν η Love εισήλθε στη ζωή του διεκδικητικά, οι Nirvana ήταν στο απόγειο τους και η διασημότητα είχε ήδη αρχίσει να μπερδεύει και ενοχλεί τον Cobain, ενώ σύμφωνα με πολλές διαφορετικές μαρτυρίες ήταν εκείνη που τον γνώρισε στην ηρωίνη.

Παντρεύτηκαν μετά από τέσσερις μήνες μαζί στην Χαβάη, όπου η Love, ήδη έγκυος στην κόρη τους τότε, φόρεσε ένα νυφικό από δεύτερο χέρι και ο Kurt Cobain καρό πιτζάμες, ενώ σύμφωνα με όσα είπε στο Vanity Fair το 1992, μετά από τον γάμο «κάνανε συνεχώς ναρκωτικά».

Το 2015 η Love, η οποία τότε προωθούσε το Montage of Heck, μια βιογραφία του Cobain, πρόσθεσε αργότερα: «Ήθελε να μείνει στο διαμέρισμα και να κάνει ηρωίνη, να ζωγραφίζει και να παίζει την κιθάρα του. Αυτό ήθελε να κάνει».

Οι αυτοκαταστροφικές τάσεις του ζευγαριού οδήγησαν σε βία, με μια σύλληψη του Cobain το 1993 για κακοποίηση και ξυλοδαρμό της Love, και πολλή ζήλια, η οποία οδήγησε στην πρώτη απόπειρα αυτοκτονίας του τραγουδιστή το 1994, όταν νόμιζε πως η Love είχε κρυφό δεσμό. Αυτό που πάντα τους ένωνε όμως ήταν η ηρωίνη.

Προσπάθειες αποτοξίνωσης και ο ερχομός της κόρης τους

Το ζευγάρι έκανε επίσης πολλές αποτυχημένες προσπάθειες να καθαρίσει εξαιτίας της νεογέννητης κόρης τους. Τον Μάρτιο του 1992 εγγράφηκαν σε ξεχωριστά προγράμματα αποτοξίνωσης, με αποτέλεσμα κάθε φορά να ενδίδουν στους εθισμούς τους.

Όταν ήρθε στον κόσμο η κόρη τους, Frances Bean, τον Αύγουστο του 1992, ο Cobain είχε σκεφτεί να εγκαταλείψει το συγκρότημα, ώστε να μπορεί να επικεντρωθεί στην πατρότητα. Αλλά δεν το έκανε. Και παρά τις καλές του προθέσεις, δεν μπορούσε να σταματήσει ούτε τη χρήση ναρκωτικών.

Μετά την πρώτη απόπειρα αυτοκτονίας, η Love, μαζί με πολλούς από τους φίλους και συνεργάτες του, βλέποντας πόσο κακό έκανε ο Cobain στον εαυτό του, έκαναν παρέμβαση τον Μάρτιο του 1994 και σύμφωνα με μαρτυρίες «ήταν σε πλήρη άρνηση. Ήταν πολύ χαοτικό. Και φοβόντουσαν για τη ζωή του. Ήταν μια κρίση».

Στη συνάντηση η Love απείλησε ότι θα αφήσει τον Cobain, ενώ το συγκρότημά του εξέδωσε επίσης τελεσίγραφο για τη διάλυση της μπάντας, εάν δεν συμφωνούσε να ζητήσει θεραπεία σε εγκατάσταση αποκατάστασης.

Πέρα από τον τοξικό και χειριστικό γάμο του, ήταν βασανισμένος και κουρασμένος από τους προσωπικούς του δαίμονες, τη διαχείριση της διασημότητας σε μικρή ηλικία, και την αναζήτηση μιας «αιώνιας, ανώτερης τέχνης». Πίστευε πως «όταν πια δεν θα μπορούσε να γράψει μουσική, δεν θα υπήρχε λόγος ύπαρξης γι' αυτόν».

Απομονωμένος και απελπισμένος, νικημένος από την βαθιά κατάθλιψη και τον εθισμό του στις ουσίες, ο Kurt Cobain «πήρε» τη ζωή του με έναν πυροβολισμό στο κεφάλι, στο σπίτι του στο Seattle στις 5 Απριλίου 1994. Ήταν 27 ετών, αποκτώντας μια θέση στο περιβόητο «Club 27», που περιλαμβάνει άλλους καλλιτέχνες που απεβίωσαν στην ίδια ηλικία.

Η μουσική κληρονομιά που άφησε μετά τον θάνατο του είναι τεράστια, ενώ θα μείνει για πάντα στις μνήμες μας ως ένα από τα εμβληματικότερα είδωλα στην ιστορία της alternative rock μουσικής και ως εκπρόσωπος της 90s, «grudge» γενιάς.

