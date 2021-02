Nina Simone: Ο ρατσισμός σε μικρή ηλικία, η ψυχική διαταραχή και ο «εκρηκτικός» χαρακτήρας της ιέρειας της soul

Στις 21 Φεβρουαρίου 1933, γεννήθηκε η Nina Simone, η θρυλική ντίβα τραγουδίστρια της soul με την χαρακτηριστική φωνή, που πάλεψε καθ' όλη την διάρκεια της ζωής της για τη καταπολέμηση των φυλετικών διακρίσεων.

Η Nina Simone θεωρείται ως μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της jazz, blues και soul μουσικής, γεννημένη ως Eunice Kathleen Waymon στη Βόρειας Καρολίνα, από μικρή έδειξε το ταλέντο της στη μουσική, τραγουδώντας και παίζοντας πιάνο στην τοπική εκκλησία.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας της είχε επηρεάσει πολλούς καλλιτέχνες, όπως οι John Lennon, Cat Stevens, Mary J. Blige, Alicia Keys κ.α., ενώ ηχογράφησε πάνω από σαράντα άλμπουμ με διασημότερα τραγούδια τα «My Baby Just Cares for Me», «Feeling Good», «Sinnerman» και «I Put a Spell on You» ενώ αρκετά από αυτά διασκευάστηκαν ή τραγουδήθηκαν από τους Aretha Franklin, Janis Joplin, Marilyn Manson, David Bowie και πολλούς άλλους σημαντικούς καλλιτέχνες.

Ο ρατσισμός σε μικρή ηλικία που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη μετέπειτα ζωή της

Η οικονομική της κατάσταση αλλά και ο φυλετικός ρατσισμός έπαιξαν μεγάλο ρόλο στη ζωή της αλλά και στις σπουδές της. Όμως η Ιέρεια της Soul δεν τα παράτησε και προσπάθησε πολύ για να τα καταφέρει. Στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση φάνηκε το ταπεραμέντο της, όταν οι γονείς της κάθισαν στις μπροστινές θέσεις για να την απολαύσουν, και κάποιοι φύλακες τους ανάγκασαν με την βία να κάτσουν στις πίσω θέσεις ώστε να κάτσουν μπροστά οι λευκοί, φαινόμενο πολύ σύνηθες την εποχή εκείνη. Η Simone όμως αρνήθηκε να παίξει μέχρι να γυρίσουν οι γονείς της, ενώ αργότερα υποστήριξε πως το περιστατικό αυτό την έκανε να εμπλακεί με τον ακτιβισμό και να συμμετέχει στο κίνημα των Πολιτικών Δικαιωμάτων.

Από τότε, η Simone χρησιμοποίησε την τέχνη της για να πάρει θέση. «Νομίζω ότι οι γυναίκες παίζουν σημαντικό ρόλο στο άνοιγμα των πορτών για καλύτερη κατανόηση σε όλο τον κόσμο», είπε κάποτε.

Πολλά από τα τραγούδια της τη δεκαετία του '60, όπως το «Mississippi Goddamn» (με αφορμή τη δολοφονία του Μαύρου αγωνιστή Medgar Evers και την έκρηξη βόμβας σε εκκλησία στην Αλαμπάμα, όπου σκοτώθηκαν τέσσερα μαύρα παιδιά), «Why (The King of Love Is Dead)» και «Young, Gifted and Black», αφορούσαν τις ασταμάτητες και σκληρές φυλετικές αδικίες αυτής της εποχής.

Το όνειρό της ήταν να γίνει πιανίστρια και μετά το σχολείο, η Simone πέρασε το καλοκαίρι του 1950 στη σχολή Juilliard ως μαθήτρια του Carl Friedberg, προετοιμάζοντας μια ακρόαση στο Ινστιτούτο Μουσικής Curtis στη Φιλαδέλφεια. Ωστόσο, η αίτησή της απορρίφθηκε και το πλήγμα στις φιλοδοξίες της ήταν ιδιαίτερα βαρύ. Για το υπόλοιπο της ζωής της, υποστήριζε ότι η αίτησή της απορρίφθηκε λόγω φυλετικής προκατάληψης.

Η «οργισμένη» ντίβα της soul και η διάγνωση με διπολική διαταραχή

Στην αυτοβιογραφία της «I Put A Spell On You», η Nina Simone μιλάει για την ταραγμένη ζωή της και την ευκολία στην αναγνώριση της ψυχικής της αστάθειας. Όμως, φάνηκε ανίκανη να διακρίνει τη δύσκολη συμπεριφορά της, η οποία ευθυνόταν για την διάλυση των γάμων της και την αποξένωσε από τους φίλους, την οικογένεια και τους θαυμαστές της.

Η Nadine Cohodas στην βιογραφία «Princess Noire: The Tumultuous Reign of Nina Simone» αποκαλύπτει τελικά την αλήθεια για την πικρία και τη ματαιοδοξία της μεγάλης τραγουδίστριας. Όπως είχε πει και η ίδια η Simone: «Είμαι πραγματική επαναστάτρια με σκοπό».

Ήταν γνωστή για την ιδιοσυγκρασία και τις εκρήξεις επιθετικότητας. Το 1985, η Simone πυροβόλησε με όπλο ένα στέλεχος δισκογραφικής εταιρείας, τον οποίο κατηγόρησε για κλοπή δικαιωμάτων. Η Simone είπε ότι «προσπάθησε να τον σκοτώσει» αλλά «αστόχησε», ενώ το 1995, όσο ζούσε στη Γαλλία, πυροβόλησε και τραυμάτισε τον γιο των γειτόνων της με ένα αεροβόλο όπλο, αφού το γέλιο του αγοριού ενοχλούσε τη συγκέντρωσή της.

Υπάρχουν πολλές άλλες περιπτώσεις βίας, από έναν καταστηματάρχη που τον απείλησε με όπλο μέχρι να δεχτεί την επιστροφή ενός ζευγαριού παπούτσια, έως μαρτυρίες της ίδιας της κόρης, Lisa Simone Kelly, που την κατηγόρησε για εγκατάλειψη, συναισθηματική και σωματική κακοποίηση.

Η ψυχική ασθένεια της Nina Simone βάδιζε σταθερά προς το χειρότερο. Διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή στα τέλη του 1980, ενώ λάμβανε φαρμακευτική αγωγή από την δεκαετία του 1960 και λόγω των συσσωρευμένων χρεών της και του πολυτελούς τρόπου ζωής, συνέχισε να παίζει και να τραγουδά. Ακόμα και όταν άρχισε να καθυστερεί και να φτάνει στις συναυλίες της μετά από ώρες, το οργισμένο ακροατήριο, που θα την αποδοκίμαζε, ήταν αυτό που στο τέλος της συναυλίας θα την επευφημούσε εκστασιασμένο.

Απεβίωσε στις 21 Απριλίου του 2003, σε ένα μικρό παραθαλάσσιο χωριό στη Γαλλία και είχε στο πλάι της αφοσιωμένους φίλους.

Δείτε ακόμη:

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ GALLERY 15 photos

Γίνε κι εσύ μέλος μόνο με 6€/ έτος στο συνδρομητικό Jenny.gr Exclusive Benefits