«The Boy Who Harnessed the Wind»: Η αληθινή ιστορία ενός αγοριού που έσωσε το χωριό του από την πείνα

Η ζωή αντιγράφει την τέχνη ή τέχνη την ζωή; Στην περίπτωση που θα δούμε σήμερα, έχει γίνει το δεύτερο και μάλιστα πολύ πετυχημένα, αφού ήταν μία ιστορία που άξιζε να ειπωθεί. Η ταινία «Το αγόρι που δάμασε τον άνεμο» ή όπως είναι ο αυθεντικός της τίτλος «The Boy Who Harnessed the Wind» αφηγείται την πραγματική ιστορία ενός 14χρονου αγοριού από το Malawi, που έφτιαξε μία ανεμογεννήτρια για να σώσει το χωριό του από την πείνα. Ποιος είναι όμως ο William Kamkwamba;

Ο Kamkwamba γεννήθηκε στη μικρή πόλη της Dowa στο Malawi το 1987 και έμελλε να ζήσει μία ζωή όμοια με εκατομμύρια άλλους στην περιοχή του. Μεγάλωσε μέσα στην φτώχεια και η παιδική του ηλικία ήταν ένας συνεχής αγώνας επιβίωσης. Βοηθούσε τους γονείς του στις αγροτικές εργασίες και φοιτούσε στο τοπικό σχολείο. Στον ελεύθερο του χρόνο, του άρεσε να παίζει με τους φίλους του, Gilbert και Geoffrey με παλιά πράγματα και πεταμένα υλικά.

Το 2001 και όταν εκείνος πήγαινε στην 8η τάξη του σχολείου, ένας καταστροφικός λιμός χτύπησε την περιοχή. Το γεγονός αυτόν τον ανάγκασε να εγκαταλείψει το σχολείο καθώς οι γονείς του αδυνατούσαν να πληρώσουν τα δίδακτρα ετησίως. Ενώ μεγάλωνε, επισκεύαζε ραδιόφωνα στο χωριό αν και το εισόδημα που έβγαζε, ήταν πενιχρό. Εδώ θα τελείωνε μία τυπική ιστορία. Δεν θα ήταν όμως η ιστορία του Kamkwanba αν τα παρατούσε, παραδινόταν στη μοίρα του και δεν έβρισκε έναν τρόπο να προχωρήσει.

Η δίψα του για μάθηση δεν σταμάτησε ποτέ και αφού δεν μπορούσε να πάει στο σχολείο άρχισε να επισκέπτεται την τοπική βιβλιοθήκη του δημοτικού σχολείου και να διαβάζει όσο περισσότερο μπορεί. Εκεί ανακάλυψε και το πάθος του για την επιστήμη και την μηχανική.

Η ανάγνωση του βιβλίου «Using Energy» του έδωσε την ιδέα για την κατασκευή μίας ανεμογεννήτριας. Για να το πετύχει, χρησιμοποίησε ένα δέντρο ευκάλυπτου και πειραματίστηκε με υλικά όπως έναν κινητήρα ραδιοφώνου, εξαρτήματα ποδηλάτου και πράγματα που βρήκε σε μία χωματερή. Σύντομα κατάφερε να δίνει ενέργεια σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού του και άρχισε να σχεδιάζει μία ακόμη μεγαλύτερη ανεμογεννήτρια.

Οι ντόπιοι άρχισαν να μιλούν γι’αυτό και γρήγορα διάφοροι δημοσιογράφοι της περιοχής κάλυψαν το γεγονός. Ο Mike McKay είδε την ιστορία σε μία τοπική εφημερίδα του Malawi και έγραψε γι’αυτήν στο blog του «Hactivate». Εκεί την πρόσεξε η ΤEDGlobal Conference Director Emeka Okafor και πέρασε αρκετές εβδομάδες, προσπαθώντας να εντοπίσει τον Kamkwanba στο χωριό του και να τον καλέσει να συμμετέχει στο TEDGlobal με όλα τα έξοδα πληρωμένα.

Στη σκηνή, ο Kamkwamba μίλησε για την εφεύρεσή του και μοιράστηκε τα όνειρά του: να χτίσει έναν μεγαλύτερο ανεμόμυλο για να βοηθήσει την άρδευση ολόκληρου του χωριού του και να επιστρέψει στο σχολείο. Μετά τη συγκινητική ομιλία του Kamkwamba, υπήρξε μια έκρηξη υποστήριξης για αυτόν και το πολλά υποσχόμενο έργο του.

Μέλη της κοινότητας του TED συγκεντρώθηκαν για να τον βοηθήσουν να βελτιώσει την εφεύρεση του, ενσωματώνοντας την ηλιακή ενέργεια, και να συνεχίσει περαιτέρω την εκπαίδευσή του μέσω του σχολείου και της καθοδήγησης που του προσέφεραν. Μεταγενέστερα έργα που έκανε, περιλαμβάνουν καθαρό νερό, πρόληψη της ελονοσίας, ηλιακή ενέργεια και φωτισμό για τα έξι σπίτια στο χωριό του. Επίσης, ένα πηγάδι βαθέων υδάτων με ηλιακή αντλία για καθαρό νερό και ένα σύστημα άρδευσης.

Ο ίδιος ο Kamkwamba επέστρεψε στο σχολείο, έγινε φοιτητής στο Christian Bible College Christian Academy στο Lilongwe. Στη συνέχεια, πήρε υποτροφία στo African Leadership Academy και το 2014 αποφοίτησε από το Dartmouth College στο Hanover του New Hampshire.

Το 2009 έγραψε την αυτοβιογραφία του υπό τον τίτλο «The Boy Who Harnessed the Wind», η οποία σημείωσε μεγάλη επιτυχία. To 2010 το University of Florida και το Boise State University απαιτούσαν από όλους τους πρωτοετείς φοιτητές τους να την έχουν διαβάσει. Το 2014, επιλέχθηκε ως common book στο Auburn University και στο University of Michigan College of Engineering.

To 2013 το ντοκιμαντέρ «William and the Windmill», που είχε επίκεντρο τη ζωή του, κέρδισε το βραβείο του καλύτερου ντοκιμαντέρ στο «South By Southwest film festival» στο Austin του Texas. Την ίδια χρονιά το περιοδικό TIME συμπεριέλαβε τον Kamkwamba στους «30 ανθρώπους κάτω των 30 που άλλαξαν τον κόσμο».

Τέλος, το 2019 το Netflix μετέφερε το βιβλίο του Kamkwamba, «The Boy Who Harnessed the Wind», στην ομώνυμη ταινία με πρωταγωνιστή τον Chiwetel Ejiofor, ο οποίος επίσης έγραψε το σενάριο και έκανε και την σκηνοθεσία. Μέχρι εδώ φτάνει προς το παρόν άλλη μία ιστορία που μας δείχνει πως δεν έχει σημασία από που ξεκινάμε, αρκεί να ξέρουμε πού θέλουμε να φτάσουμε!

