«Unorthodox»: Η αληθινή ιστορία της γυναίκας που το έσκασε από την χασιδική κοινότητα για να κυνηγήσει τα όνειρά της

Το 2020 το Netflix κυκλοφόρησε μία μίνι σειρά που έγινε αμέσως δημοφιλής. Το «Unorthodox» είναι μία δραματική σειρά βασισμένη στην αληθινή ιστορία της Deborah Feldman και το αυτοβιογραφικό βιβλίο της «Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots» που εκδόθηκε το 2012.

Η μεταφορά του βιβλίου στην μικρή οθόνη πρόσθεσε φανταστικά στοιχεία και έγινε η ιστορία μιας νέας γυναίκας, της Esther "Esty" Shapiro, η οποία κάνει ένα ταξίδι αυτοανακάλυψης καθώς φεύγει από την ορθόδοξη εβραϊκή Χασιδική κοινότητα στη Νέα Υόρκη για να αναζητήσει μια νέα δημιουργική ζωή ως μουσικός στο Βερολίνο.

Ποια είναι όμως η πραγματική ιστορία του κοριτσιού που το έσκασε από το ασφυκτικό περιβάλλον της θρησκείας της για να κυνηγήσει τα όνειρα της;

Η Deborah Feldman γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Williamsburg του Brooklyn της Νέας Υόρκης. Ο πατέρας της ήταν ασθενής νοητικά και παντρεύτηκε με προξενιό την μητέρα της, η οποία ήταν μία πολύ έξυπνη γυναίκα και λίγο εκτός του κατεστημένου κύκλου της κοινότητας επειδή ήταν γερμανοεβραϊκής καταγωγής. Η ίδια μεγάλωσε κυρίως με τους παππούδες της, που ήταν και οι δύο επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος, καθώς η μητέρα της εγκατέλειψε την κοινότητα αποκαλύπτοντας ότι είναι λεσβία και ο πατέρας της ήταν ανίκανος να την μεγαλώσει μόνος του.

Όπως όλα τα παιδιά της χασιδικής κοινότητας, η Feldman μεγάλωσε όντας ιδιαίτερα ευσεβής, μιλούσε Γίντις και απαγορευόταν να πάει στη δημόσια βιβλιοθήκη. Απαγορευόταν επίσης να λάβει και την τυπική αμερικανική εκπαίδευση και έτσι συνήθιζε να κρύβει απαγορευμένα από την κοινότητα βιβλία κάτω από το κρεβάτι της. Στα 17 της παντρεύτηκε με κανονισμένο γάμο και στα 19 της έγινε μητέρα.

Η γέννηση του γιου της ήταν αυτή που την έκανε να σκεφτεί την ενοχή και την ευθύνη που θα αισθανόταν αν εξανάγκαζε μία αθώα ψυχή σε όλα αυτά που στην ίδια φάνταζαν άκρως καταπιεστικά. Αποφάσισε λοιπόν ότι έπρεπε να κάνει κάτι. Έτσι όταν το 2006 μετακόμισαν με τον σύζυγο της εκτός Williamsburg, του ανακοίνωσε ότι ήθελε να ξεκινήσει κάποια μαθήματα επιχειρήσεων για να συμπληρώσει το εισόδημα τους και εκείνη ξεκίνησε να σπουδάζει Λογοτεχνία στο Sarah Lawrence College στο Bronxville.

Στο Κολέγιο άρχισε να συνδέεται με τον έξω κόσμο, να μιλάει ανοιχτά, να εκφράζει τη γνώμη της, να φοράει τζιν και ψηλά τακούνια, παραβιάζοντας τον κώδικα συμπεριφοράς των Χασιδικών. Το 2006, πήρε την μεγάλη απόφαση και το έσκασε μαζί με τον γιο της, εγκαταλείποντας τον άντρα της και κόβοντας τους δεσμούς με την κοινότητα των Χασιδικών.

Για δύο μήνες ζούσε με φίλους. Στο μεταξύ είχε συμβουλευτεί και διάφορους δικηγόρους για να εξασφαλίσει ότι δεν πρόκειται να χάσει την επιμέλεια του παιδιού της. Λίγο καιρό αργότερα δημιούργησε ένα blog και άρχισε να αρθρογραφεί, ενώ παράλληλα έγραφε το πρώτο της βιβλίο. Μέχρι το 2012, η Feldman δεν είχε δει ούτε μιλήσει με κανέναν από την κοινότητα της.

Το 2014 μετακόμισε στο Βερολίνο, όπου συνέχισε να δουλεύει ως συγγραφέας. Την πρώτη φορά που επισκέφθηκε την πόλη ένιωσε πολύ άβολα δεδομένης και της ναζιστικής ιστορίας της, στην δεύτερη επίσκεψη της όμως ενθουσιάστηκε με το πόσο ανοιχτή ήταν η πόλη σε όλους και το πόσα πολλά βιβλιοπωλεία είχε.

Σήμερα θεωρεί τον εαυτό της Γερμανίδα και το Βερολίνο τον «μυστικό της παράδεισο», ζει εκεί μαζί με τον σύντροφο της, που δεν είναι Εβραίος, έχει γράψει 3 βιβλία, έχει συμμετάσχει σε δύο ντοκιμαντέρ και έχει συμβάλει στην μεταφορά του πρώτου best seller βιβλίου της στην σειρά του Netflix «Unorthodox». Η ίδια δηλώνει πάντα υπερήφανη που είναι Εβραία και πιστεύει ότι εκεί οφείλεται και το αδάμαστο πνεύμα της.

