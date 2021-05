Η ιστορία του 10χρονου πρόσφυγα που από άστεγος κατάφερε να γίνει Master στο σκάκι

Ένα 10χρονο αγόρι κέρδισε τον τίτλο του National Chess Master την 1η Μαΐου, στις ΗΠΑ και η ιστορία του είναι άκρως συγκινητική.

Η νίκη του Tanitoluwa «Tani» Adewumi τον καθιστά το 28ο νεότερο άτομο στη χώρα που πέτυχε αυτήν την υψηλή κατάταξη, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Σκακιού των ΗΠΑ.

Οι αξιοσημείωτες ικανότητες του Tani ως σκακιστής βοήθησαν τον ίδιο και την οικογένειά του, πρόσφυγες από τη Νιγηρία, να εγκαταλείψουν ένα καταφύγιο αστέγων της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με τους New York Times.

Από το τελευταίο του επίτευγμα, ο 10χρονος είπε στο NPR: «Ήμουν πολύ χαρούμενος που κέρδισα και πήρα τον τίτλο. Μου αρέσει πολύ που τελικά το κατάφερα». Ο Tani αποκάλυψε ότι εξασκείται στο σκάκι «κάθε μέρα» μετά το σχολείο για 10 ή 11 ώρες. Ο επόμενος στόχος του είναι να γίνει ο νεότερος grandmaster στον κόσμο, μοιράστηκε με το NPR.

Ο Νιγηριανός πρόσφυγας θα γίνει 11 ετών αυτό το καλοκαίρι, που σημαίνει ότι έχει μόλις δύο χρόνια για να πάρει τον τίτλο από τον Sergey Karjakin, όπως ανέφεραν οι New York Times. Ο Tani έγινε γνωστός το 2019 αφού κέρδισε το κρατικό πρωτάθλημα σκακιού της Νέας Υόρκης για την ηλικιακή του ομάδα. Το επίτευγμα ήρθε μόλις έναν χρόνο αφότου έμαθε πώς να παίζει σκάκι στο σχολείο, ενώ ζούσε σε καταφύγιο άστεγων.

Η ιστορία του Tani

Ο Tani και η οικογένειά του απειλήθηκε με βία από την ισλαμική τρομοκρατική οργάνωση Boko Haram και τον Ιούνιο του 2017, αναγκάστηκαν να φύγουν από τη Νιγηρία για τις Ηνωμένες Πολιτείες και ζήτησαν θρησκευτικό άσυλο.

Ο Philip Falayi, ένας πάστορας στο Queens της Νέας Υόρκης, τους έδωσε προσωρινή διαμονή και τους συνέδεσε με το Υπουργείο Υπηρεσιών Άστεγων. Τους δόθηκε ένα μέρος για να μείνουν σε καταφύγιο αστέγων στο Μανχάταν.

Ο μεγαλύτερος αδελφός του Tati, του δίδαξε ένα παιχνίδι σαν σκάκι που ονομάζεται «Latter», χρησιμοποιώντας ένα σπιτικό ταμπλό και κομμάτια από Play-Doh.

Ο Tani, μετά από την γνωριμία του με το σκάκι στο σχολείο, το αγάπησε αμέσως και ήθελε να συμμετάσχει σε ένα κλαμπ που διοικείται από τον προπονητή Russell Makofsky. Αυτό ήταν όμως, ακριβό. Η χρέωση 330 δολαρίων περιλαμβάνει, όχι μόνο το κόστος λειτουργίας του συλλόγου, αλλά και πράγματα όπως συμμετοχές σε τουρνουά, ταξίδια και διαμονή.

Όταν η μητέρα του Adewumi είπε στον Makofsky για την οικονομική κατάσταση της οικογένειας, εκείνος παρέλειψε την πληρωμή, αφού είδε το μεγάλο ταλέντο του Tati.

Οι προπονητές του δημιούργησαν μια σελίδα στο GoFundMe, που συγκέντρωσε 254.448 δολάρια μέσα σε δέκα μέρες και επέτρεψε στην οικογένειά τους να αποκτήσουν στέγαση και άλλες ανάγκες.

«Η ζωή του Tani άλλαξε σε 24 ώρες. Γενναιόδωροι δωρητές και υποστηρικτές συγκεντρώθηκαν πέρα από το GoFundMe και μας παρείχαν τους στεγαστικούς, νόμιμους και εκπαιδευτικούς πόρους που χρειαζόμασταν», ανέφερε μια ενημέρωση στη σελίδα τον Απρίλιο του 2019.

Στη σελίδα του GoFundMe, οι άνθρωποι έχουν αφήσει μηνύματα, ευχαριστώντας τον Tani που τους εμπνέει και τον ενθαρρύνουν να συνεχίσει να ανεβαίνει στον κόσμο του σκακιού.

«Η ιστορία του Tani έχει αγγίξει τόσους πολλούς, μας ενέπνευσε να είμαστε καλύτεροι, να αγαπάμε περισσότερο, να προσπαθούμε σκληρότερα και έχει αξιοποιήσει το καλό που υπάρχει σε όλους μας», δήλωσε η σελίδα του GoFundMe.

Ο τώρα 10χρονος έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «My Name Is Tani... and I Believe in Miracles», το οποίο αργότερα πήρε το πράσινο φως για μια προσαρμογή ταινίας από την Paramount με παραγωγό τον Trevor Noah. Όπως δηλώνει, στόχος του είναι να γίνει «ο νεότερος grandmaster σκακιού του κόσμου».

