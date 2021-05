Maya Angelou: Η σπουδαιότερη ποιήτρια των Η.Π.Α. ήθελε να γίνει οδηγός τελεφερίκ

Γεννημένη ως Marguerite Annie Johnson, η Dr. Maya Angelou δεν βραβεύτηκε ποτέ επισήμως για την ποίηση της από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά λίγοι έχουν φτάσει στο επίπεδο της πολιτιστικής σημασίας της. Οι στίχοι της βρίσκονται στην καρδιά της αμερικανικής εμπειρίας.

Ωστόσο, δεν ξεκίνησε ως ποιήτρια. Ξεκίνησε την καλλιτεχνική της καριέρα ως χορεύτρια στο San Francisco. Αλλά αυτό ήταν μόνο η κορυφή του παγόβουνου για μια γυναίκα που παρά την ταπεινή της καταγωγή έζησε μια απίστευτη, περιπετειώδη ζωή.

Παρακάτω 10 συναρπαστικά στοιχεία για την γυναίκα σύμβολο, που απεβίωσε σαν σήμερα στις 28 Μαΐου του 2014.

Είναι η πρώτη μαύρη γυναίκα που οδήγησε τελεφερίκ στο San Francisco

Ως έφηβη, η Maya Angelou κέρδισε υποτροφία για να σπουδάσει χορό και υποκριτική στο California Labor School, αλλά εγκατέλειψε για λίγο όταν ήταν 16 ετών για να γίνει οδηγός τελεφερίκ στο San Francisco. «Είδα γυναίκες στο τελεφερίκ με τις μικρές ζώνες τους. Φορούσαν καπέλα με γείσο και σακάκια. Μου άρεσαν πολύ οι στολές τους. Είπα ότι είναι η δουλειά που θέλω», είπε η ίδια στην Oprah Winfrey. Τα κατάφερε λοιπόν και έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που κατείχε τη θέση.

Οι Porgy and Bess την πήραν μαζί τους ξανά

Αφού οι ηθοποιοί την είδαν να τραγουδά σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και ρώτησαν αν μπορούσε να χορέψει, την πήραν μαζί στην περιοδεία της επιχείρησης Porgy and Bess. Η ίδια απέρριψε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην παραγωγή του «House of Flowers» στο Broadway για να συμμετάσχει στον θίασο της, γιατί θα τις έδινε την ευκαιρία να ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη. «Οι παραγωγοί του «House of Flowers» με ρώτησαν, «Είσαι τρελή; Θα παίξεις έναν πολύ μικρό ρόλο σε ένα έργο που πηγαίνει περιοδεία όταν σου προσφέρουμε τον πρώτο ρόλο σε ένα έργο του Broadway;». Είπα, θα πάω στην Ευρώπη. Θα έχω την ευκαιρία να δω μέρη που δεν θα έβλεπα ποτέ, που μόνο ονειρευόμουν στο μικρό χωριό του Arkansas στο οποίο μεγάλωσα. Έτσι πήγα με τον Porgy και την Bess και ήταν μια από τις καλύτερες αποφάσεις που έχω λάβει ποτέ», είπε στο NPR.

Μιλούσε 6 ξένες γλώσσες

Ο χρόνος της Angelou στην Ευρώπη της έδωσε επίσης την ευκαιρία να ακούσει άλλες γλώσσες και να δώσει πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτές. Τελικά, έμαθε να μιλά γαλλικά, ισπανικά, εβραϊκά, ιταλικά και Fante, μια διάλεκτο των Akan, ιθαγενών της Ghana.

Όταν ήταν παιδί δεν μιλούσε για 5 ολόκληρα χρόνια

Όταν ήταν 7 ετών, η Angelou δέχτηκε σεξουαλική επίθεση από τον φίλο της μητέρας της. Είπε στον αδερφό της για το περιστατικό και αργότερα κλήθηκε να καταθέσει κατά του άντρα στο δικαστήριο, γεγονός που οδήγησε στην καταδίκη του. Τελικά, υπηρέτησε μόνο μια μέρα στη φυλακή. Τέσσερις μέρες μετά την απελευθέρωσή του, δολοφονήθηκε, πιθανώς από ένα από τα μέλη της οικογένειας Angelou και η Angelou κατηγόρησε τον εαυτό της για το θάνατό του.

«Νόμιζα ότι η φωνή μου τον σκότωσε. Σκότωσα αυτόν τον άντρα, γιατί είπα το όνομά του. Και τότε σκέφτηκα ότι δεν θα μιλούσα ποτέ ξανά, γιατί η φωνή μου θα σκότωνε και κάποιον άλλο», εξομολογήθηκε η ίδια για εκείνη τη περίοδο της ζωής της.

Ήταν εκδότρια του αραβικού «Observer»

Ο αραβικός «Observer» ήταν ένα από τα ελάχιστα αγγλικά κέντρα ειδήσεων στη Μέση Ανατολή κατά τη δημοσίευσή του από το 1960 έως το 1966. Ενώ ταξίδευε στην Αίγυπτο, η Maya Angelou συναντήθηκε και παντρεύτηκε τον ακτιβιστή πολιτικών δικαιωμάτων Vusumzi Make και αφού μετακόμισε στο Cairo, ξεκίνησε δουλειά ως συντάκτρια του «Observer». Δεν είχε εργαστεί ποτέ ως δημοσιογράφος στο παρελθόν, αλλά η δουλειά της στο «Observer» την έριξε στα βαθιά νερά του ρεπορτάζ, ενώ εργαζόταν σε ένα γραφείο γεμάτο από άνδρες που δεν είχαν δουλέψει ποτέ με μια γυναίκα.

Έγραψε και σκηνοθέτησε αρκετές ταινίες

Μέχρι το τέλος της καριέρας της, υπήρχαν πολύ λίγες μορφές τέχνης με τις οποίες δεν είχε καταπιαστεί. Η Angelou είχε μία υποψηφιότητα για βραβείο Tony, μία για Pulitzer και τρεις νίκες Grammy, αλλά αυτό που ίσως δεν γνωρίζουμε είναι ότι ήταν επίσης σκηνοθέτης. Πρώτα έπαιξε και τραγούδησε στο «Calypso Heat Wave» του 1957, αλλά τελικά στράφηκε στη συγγραφή σεναρίου για το «Georgia» του 1972, ένα ρομάντζο για έναν Αφροαμερικανό τραγουδιστή που ερωτεύτηκε ενώ έκανε παραστάσεις στη Στοκχόλμη και στη συνέχεια σκηνοθέτησε το «Down's the Delta» του 1998 με πρωταγωνιστή τον Alfre Woodard και τον Wesley Snipes.

Ο Martin Luther King Jr. δολοφονήθηκε την ημέρα των γενεθλίων της

Η Angelou ήταν φίλη με τον James Baldwin και είχε προγραμματίσει να βοηθήσει τον Malcolm X να οικοδομήσει τον Οργανισμό Αφρο-Αμερικανικής Ενότητας, έναν νέο οργανισμό πολιτικών δικαιωμάτων, λίγο πριν από τη δολοφονία του. Ήταν επίσης συντονίστρια του Συνεδρίου Southern Christian Leadership, που διοργάνωνε ο Dr. Martin Luther King, Jr. Στις αρχές του 1968, ο Dr. King ζήτησε από την Angelou να περιοδεύσει στη χώρα για να προωθήσει το SCLC, αλλά εκείνη το ανέβαλε για να προγραμματίσει το πάρτι γενεθλίων της . Ήταν στα 40α γενέθλιά της, στις 4 Απριλίου 1968, που ο Dr. King δολοφονήθηκε στο Memphis. Ο θάνατός του την παρέσυρε σε βαθιά κατάθλιψη.

Ήταν μόλις η δεύτερη ποιήτρια στην ιστορία που απήγγειλε τη δουλειά της σε ορκωμοσία Προέδρου

Όταν ο Πρόεδρος John F. Kennedy ορκίστηκε το 1961, ο θρυλικός Robert Frost έγινε ο πρώτος ποιητής που συμμετείχε σε τελετή ορκωμοσίας. Απαγγέλοντας στην ορκωμοσία του Προέδρου Bill Clinton το 1993, η Angelou ήταν η πρώτη ποιήτρια μετά τον Frost που απολάμβανε αυτήν την τιμή. Η ίδια διάβασε το θρυλικό πια «On the Pulse of Morning», το οποίο έγραψε για την περίσταση. Η απαγγελία της κέρδισε το βραβείο Grammy του 1994 για το Best Spoken Word Album.

Ήταν μία εξαιρετική σεφ και έγραψε δύο βιβλία μαγειρικής

Υπάρχει κάτι που δεν μπορούσε να κάνει η Angelou; Μάλλον όχι! Στο βιβλίο της «Welcome Table» εξευρένησε συνταγές που είχαν προσωπικό νόημα για αυτήν, και στο «Great Food, All Day Long» μοιράστηκε την αγάπη της για την μαγειρική και την προετοιμασία υγιεινών γευμάτων για τους άλλους. «Εάν αυτό το βιβλίο βρεθεί στα χέρια τολμηρών ανθρώπων, αρκετά τολμηρών να μπουν στην κουζίνα και να χρησιμοποιήσουν δοχεία και τηγάνια, θα είμαι πολύ χαρούμενη», έγραψε στην εισαγωγή του τελευταίου τίτλου της.

Είχε τη δική της σειρά ευχετήριων καρτών Hallmark

Το 2000, σε ηλικία 72 ετών, η Angelou έγραψε μια σειρά από μικρές ευχές για διάφορες περιστάσεις για την εμβληματική εταιρεία ευχετήριων καρτών που κοσμεί κάρτες και σερβίτσια. Έχοντας πλήρη επίγνωση ότι θα αντιμετώπιζε κριτική για τη μείωση της δουλειάς της με ένα εμπορικό εγχείρημα, συμπεριλαμβανομένου και του εκδότη της στο Random House, απάντησε λέγοντας: «Αν είμαι ποιήτρια της Αμερικής ή μία από αυτούς, τότε θέλω να είμαι στα χέρια των ανθρώπων. Στα χέρια όλων των ανθρώπων. Σε άτομα που δεν θα αγόραζαν ποτέ ένα βιβλίο».

