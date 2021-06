Olympia Dukakis: Το βραβείο Όσκαρ, ο πρωταθλητισμός στην ξιφασκία και ο ρατσισμός που δέχτηκε για την ελληνική καταγωγή της

H Olympia Dukakis ανήκει στους Έλληνες που κατάφεραν να μας κάνουν περήφανους με τα επιτευγμάτα τους διεθνώς. Η ίδια γεννήθηκε βέβαια στην Αμερική, συγκεκριμένα στο Lowell στις Massachusetts,σαν σήμερα, στις 20 Ιουνίου 1931, καθώς ο Μικρασιάτης μπαμπάς και η Πελλοπονήσια μαμά της είχαν μεταναστεύσει λίγα χρόνια πριν στις Η.Π.Α.

Ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός, δασκάλα και ακτιβίστρια. Η αναδρομή που κάναμε στη ζωή της ήταν συναρπαστική γι'αυτό και συγκεντρώσαμε παρακάτω τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία για την υπερταλαντούχα Olympia Dukakis.

1. Έπαιξε σε περισσότερες από 130 θεατρικές παραγωγές, περισσότερες από 60 ταινίες και σε 50 τηλεοπτικές σειρές.

2. Κέρδισε ένα βραβείο Obie για την καλύτερη ηθοποιό το 1963 για την εκτός Broadway παράσταση "Man Bertolt Brecht's Equals Man". Αργότερα ασχολήθηκε και με την κινηματογραφική ηθοποιία και κέρδισε ένα Όσκαρ και μια Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία της στο "Moonstruck" το 1987. Έχει λάβει επίσης άλλη μία υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα για το "Sinatra" το 1992 και τρεις υποψηφιότητες για βραβείο Emmy για το "Lucky Day" το 1991, το "More Tales of the City" το 1998 και το "Joan of Arc" το 1999.

3. Η αυτοβιογραφία της Dukakis "Ask Me Again Tomorrow: A Life in Progress", δημοσιεύθηκε το 2003, ενώ το 2018 ένα ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους για τη ζωή της με τίτλο "Olympia" κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

4. Ως παιδί ήταν πολύ καλή στα αθλήματα και μάλιστα μεγαλώνοντας έγινε τρεις φορές πρωταθλητρία Νέας Αγγλίας στην ξιφομαχία.

5. Μεγάλωσε σε μία πατριαρχική ελληνική οικογένειά σε μια γειτονιά όπου η εθνοτική διάκριση, ιδιαίτερα κατά των Ελλήνων, ήταν ρουτίνα, όπως έχει πει η ίδια.

6. Η Dukakis ήταν απόφοιτη του Λύκειου του Arlington της Massachusetts και μετά φοίτησε στο Boston University όπου πήρε πτυχίο στην φυσικοθεραπεία, το οποίο χρησιμοποίησε κατά τη θεραπεία ασθενών με πολιομυελίτιδα κατά τη διάρκεια της επιδημίας. Αργότερα επέστρεψε στο ίδιο πανεπιστήμιο και απέκτησε μεταπτυχιακό στις παραστατικές τέχνες από την Σχολή Καλών Τεχνών.

7. Το 1962 παντρεύτηκε τον επίσης θεατρικό ηθοποιό του Μανχάταν Louis Zorich. Σχεδιάζοντας μια οικογένεια, μετακόμισαν εκτός πόλης το 1970 για να εγκατασταθούν στο Montclair του New Jersey. Εκεί μεγάλωσαν τα τρία παιδιά τους: Christina, Peter και Stefan, από τα οποία απέκτησαν τέσσερα εγγόνια.

8. Με τον σύζυγό της και με άλλα υποκριτικά ζευγάρια, ίδρυσε την εταιρεία Whole Theatre. Το πρώτο έργο της εταιρείας ήταν το "Our Town", το 1973. Με την Dukakis να λειτουργεί ως καλλιτεχνική σκηνοθέτης, το θέατρο παρουσίαζε πέντε παραγωγές ανά σεζόν για σχεδόν δύο δεκαετίες. Οι παραγωγές περιελάμβαναν έργα των Ευριπίδη, Eugene O'Neill, Samuel Beckett, Tennessee Williams, Edward Albee και Lanford Wilson. Μεταξύ των ηθοποιών που έπαιζαν με την Dukakis και τον σύζυγό της ήταν οι José Ferrer, Colleen Dewhurst, Blythe Danner και Samuel L. Jackson.

9. Για 10 χρόνια σπούδασε κοντά στον Ινδό μέντορα Srimata Gayatri Devi στη σχολή της Ινδουιστικής φιλοσοφίας Vedanta.

10. 'Ηταν έντονη και ενεργή υποστηρικτής των δικαιωμάτων των γυναικών και των δικαιωμάτων ΛΟΑΤ, συμπεριλαμβανομένου του γάμου ατόμων του ίδιου φύλου.

11. Είναι ξαδέρφη του Michael Dukakis, πολιτικού, υποψήφιου των Δημοκρατικών για την Προεδρία της Αμερικής το 1988.

12. Μετά από μια περίοδο με προβλήματα υγείας, η Dukakis πέθανε υπό νοσοκομειακή περίθαλψη στο σπίτι της στο Μανχάταν την 1η Μαΐου 2021, σε ηλικία 89 ετών.

