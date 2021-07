MLB: Για πρώτη φορά στην ιστορία, αποκλειστικά γυναίκες θα καλύψουν αγώνα baseball

Για πρώτη φορά στην ιστορία του MLB, ο αγώνας μεταξύ των ομάδων Baltimore Orioles και Tampa Bay Rays θα διεξαχθεί στον αέρα την Τρίτη, αποκλειστικά από γυναίκες, σύμφωνα με τους The New York Times.

Η Melanie Newman, που μεταδίδει ραδιοφωνικά τους αγώνες των Orioles από την περασμένη χρονιά, θα παρουσιάσει ζωντανά τον φετινό αγώνα ενώ η αναλύτρια του baseball και αρθρογράφος στο MLB.com, Sarah Langs θα αναλύσει το παιχνίδι. Μεταξύ των γυναικών που θα διοργανώσουν και θα καλύψουν το αθλητικό γεγονός, είναι οι: Alanna Rizzo, Heidi Watney, Heidi Watney, Lauren Gardner.

Η Gardner, που εργάζεται ως reporter στο MLB (Major League Baseball) και στο National Hockey League, δήλωσε πως αυτή είναι μια ιστορική στιγμή για τις γυναίκες, οι οποίες ωστόσο δούλεψαν σκληρά για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο.

One of those “pinch me” moments knowing we all worked so hard for so many years to reach this point. Seeing my name next to these talented women is surreal https://t.co/ZwcCVXQ23n

— Lauren Gardner (@LGRed) July 15, 2021