Μαθήματα ζωής από μία 91χρονη ακτιβίστρια

Το 1952, δημοσιεύθηκε το πρώτο της βιβλίο. Ήταν το A Woman’s Place – στα 22 της μόλις χρόνια, προκάλεσε σχεδόν σκάνδαλο γράφοντας για τη θέση της γυναίκας που, παρότι φρόντιζε το σπίτι, τα παιδιά και το σύζυγό της, δεχόταν διαρκώς την υποτίμηση των ανδρών. Ο καιρός πέρασε και σήμερα, στα 91 της, η Selma James δεν έχει πάψει λεπτό να αγωνίζεται για την ενδυνάμωση του «αδύναμου φύλου» - που μόνο αδύναμο δεν είναι.

Φέτος, κυκλοφόρησε το σημαντικότερο, ίσως, βιβλίο της ζωής της. Με τίτλο Our Time Is Now: Sex, Race, Class, and Caring for People and Planet, περιλαμβάνει ομιλίες, συνεντεύξεις, αλλά και τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας της.

Στα 75 χρόνια ακτιβισμού της, η Νεοϋορκέζα συγγραφέας έχει συνεργαστεί με οργανισμούς κατά των φυλετικών, έμφυλων και θρησκευτικών διακρίσεων, έχει οργανώσει καμπάνιες, ενώ έχει να προσφέρει μαθήματα ζωής σε όλες μας.

«Να απαιτείς σεβασμό»

Ανέκαθεν άξιζαν σεβασμό, πρόσφατα άρχισαν να τον διεκδικούν. Πίσω στο 1985, οι γυναίκες από την Αγγλία, την Ελβετία και την Αίγυπτο πήραν ρεπό για μία ολόκληρη ημέρα. Από συζύγους αγροτών μέχρι μητέρες που έμεναν σπίτι φροντίζοντας τα παιδιά, σταμάτησαν τα πάντα για να δει ο κόσμος – δηλαδή οι άνδρες – πόσο σημαντικό ήταν αυτό που έκαναν. Πως παρότι δεν πληρώνονταν, το έργο τους ήταν τεράστιο.

Πίσω από την καμπάνια που ονομάστηκε wages for Housework, βρισκόταν η Selma.

«Ιδιαίτερα από την εποχή που ξέσπασε η πανδημία, δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι οι άνθρωποι που φροντίζουν τους γύρω τους, με ή χωρίς μισθό, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και βασιζόμαστε επάνω τους για την επιβίωσή μας», είπε το 2020. Οι γυναίκες εργάζονται σκληρά, πολύ και για λιγότερα χρήματα από τους άνδρες – ήρθε ο καιρός να απαιτήσουμε περισσότερα.

«Στήριξε τις γυναίκες»

Οι γυναίκες πρέπει να είμαστε σύμμαχοι κι όχι να στεκόμαστε η μία απέναντι από την άλλη. Μόνο αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας- μαύρες και λευκές, ετεροφυλόφιλες και μη, από τις καθηγήτριες Πανεπιστημίου ως τις σεξεργάτριες, θα μπορέσουμε να κάνουμε τη διαφορά που θέλουμε να δούμε.

Η Selma James έφερε κοντά γυναίκες που δεν αντιμετώπιζαν τα ίδια προβλήματα και τις βοήθησε να αγωνιστούν μαζί για την ισότητα.

«Αναγνώρισε τα λάθη σου»

Λένε ότι ηλιθιότητα είναι να κάνουμε το ίδιο πράγμα δύο φορές, περιμένοντας διαφορετικό αποτέλεσμα. Όταν το φεμινιστικό κίνημα βρισκόταν στην αυγή του, οι γυναίκες κατέρριπταν διαρκώς τα στερεότυπα, όμως όχι όλες. Οι μαύρες, οι ανάπηρες, οι queer δεν είχαν καμία εκπροσώπηση. Η καμπάνια Wages for Housework, όμως, έδωσε χώρο σε όλες. Ήταν σαν ένας μικρός στρατός γυναικών που συχνά έμεναν στο περιθώριο και, επιτέλους, βρήκαν ένα μέρος να ανήκουν.

Αναγνωρίζοντας τα ψεγάδια του πρώτου φεμινιστικού κύματος, ακούγοντας τις φωνές που υψώνονταν, η Selma James έκανε τη διαφορά και δημιούργησε κάτι ακόμη δυνατότερο.

