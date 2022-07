Η Alena Wicker πέρασε στην Ιατρική στα... 13 της

«Έχω εξαιρετικά καλές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και είμαι πολύ πειθαρχημένη», δήλωσε σε συνέντευξή της η χαρισματική έφηβη

Η Alena Analeigh Wicker πάει σινεμά, παίζει ποδόσφαιρο, ψήνει και κάνει παρέα με τους συνομηλίκους της. Είναι σαν όλα τα 13χρονα κορίτσια με μία όμως βασική διαφορά αφού μόλις έγινε δεκτή στην Ιατρική Σχολή.

Δεν πρόκειται για fake είδηση αλλά για ένα ιστορικό γεγονός καθώς η Washington Post τής έκανε ολόκληρο αφιέρωμα. Εκείνη ωστόσο δεν νιώθει σαν «παιδί- θαύμα». «Είμαι ακόμα μια κανονική 13χρονη», σχολιάζει η Alena, που είναι πλέον φοιτήτρια τόσο στο πανεπιστήμιο της Arizona όσο και στο πανεπιστήμιο Oakwood, όπου μπορεί να παρακολουθεί ταυτόχρονα δύο ξεχωριστά προπτυχιακά πτυχία στις βιολογικές επιστήμες.

Όσο για το τι την κάνει τόσο ξεχωριστή; «Απλώς έχω εξαιρετικά καλές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και είμαι πολύ πειθαρχημένη». Όλα ξεκίνησαν τον Μάιο, όταν προσφέρθηκε στη 13χρονη μια θέση στην Ιατρική Σχολή Heersink του πανεπιστημίου της Alabama για το 2024. Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφερθεί ότι η Alena είναι πάνω από 10 χρόνια νεότερη από τον μέσο φοιτητή Ιατρικής.

«Τι είναι η ηλικία;» είπε η Alena, η οποία ζει λίγο έξω από Fort Worth και κάνει τα περισσότερα μαθήματά της διαδικτυακά. Όταν ήταν τριών, η μητέρα της άρχισε να παρατηρεί ότι δεν ήταν ένα συνηθισμένο παιδί. «Η Αλένα ήταν χαρισματική», δηλώνει η μητέρα της, Daphne McQuarter.

Η χαρισματική μαθήτρια άρχισε να αναπτύσσει από νωρίς τις δεξιότητές της παρόλο που κάποιες φορές βίωνε bullying από τους συμμαθητές της. «Υπήρχε ένα μικρό αγόρι που με εκφόβιζε και με πείραζε. Με φώναζε "εξυπνάκια"».

Alena Analeigh Wicker, one of our #HBCUSTEMQueens has just become the youngest person EVER to be accepted into medical school. She will be attending University of Alabama at Birmingham Heersink School of Medicine.



