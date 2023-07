Barbie: Η ζωή της κούκλας influencer, που άλλαξε την ιστορία

Από τη μέρα που έκανε την εμφάνισή της, η Barbie κατάφερνε με την ίδια ευκολία να αποθεώνεται και να αμφισβητείται. Κατέκτησε τον κόσμο κι έγινε η αμετακίνητη “βασίλισσα” της αγοράς παιχνιδιών, παράλληλα όμως στάθηκε αντικείμενο παρωδιών που συνήθως αφορούν τη ροζ αισθητική και τον αψεγάδιαστο τρόπο ζωής της -χαρακτηριστικό παράδειγμα το τραγούδι των Aqua, “Barbie girl”.

Ωστόσο αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά της, εξακολουθούν να γοητεύουν τη μόδα και τη σόουμπιζ και να εμπνέουν σπουδαίους σχεδιαστές όπως οι Diane Von Furstenberg, Vera Wang, Calvin Klein, Christian Louboutin, οι οποίοι το 2009, για τα 50ά γενέθλιά της, σχεδίασαν ρούχα μόνο για εκείνη.

Έντονη παρέμεινε η επιρροή της στη μόδα και την προηγούμενη δεκαετία με ενδεικτικό παράδειγμα τη συλλογή της Moschino για τη σεζόν άνοιξη/καλοκαίρι '15, που υμνούσε το θηλυκό στιλ της Barbie, ενώ φόρο τιμής στα looks της έχουν αποτίσει μέσα από εμφανίσεις τους celebrities, όπως η Beyonce (ποζάροντας ως άλλη Barbie μέσα στο κουτί της το 2016).

Σήμερα το χαρούμενο ροζ στιλ της έχει επιστρέψει δυναμικά ως ένα από τα μεγαλύτερα trend στη fashion βιομηχανία και τα social media: το αποκαλούμενο barbiecore, δηλαδή η φρενίτιδα του ροζ, που τον τελευταίο χρόνο έχει κατακλύσει τις κολεξιόν μεγάλων οίκων, celebrities, fashionistas και trendsetters.

Πιο ροζ από ποτέ, λοιπόν, η 64χρονη Barbie, η κούκλα που συνομίλησε με τη ματαιοδοξία εκατομμυρίων κοριτσιών, αλλά και τους έδωσε δικαίωμα στο όνειρο ότι όλα είναι δυνατά, δείχνει έτοιμη για νέες περιπέτειες αποθέωσης ή αμφισβήτησης. Σίγουρα με λάμψη, γοητεία κι αυτοπεποίθηση. Come on Barbie, let’s go party!