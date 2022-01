Η Zendaya αποτίει φόρο τιμής στην Linda Evangelista με ένα iconic vintage Valentino

Η Zendaya συνεχίζει να αποδεικνύει πως δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορεί να φορέσει, κάνοντας μια ακόμα statement εμφάνιση

Μπορούμε πάντα να βασιστούμε στο νεότερο fashion icon στην ιστορία της μόδας -σύμφωνα με το CFDA - για ασυναγώνιστς εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί. Η Zendaya κάνει τη μία εκπληκτική εμφάνιση μετά την άλλη, με τη βοήθεια του μακροχρόνιου συνεργάτης και στιλίστα της, Law Roach. Η ίδια έχει αποδείξει ότι μπορεί να φορέσει με την ίδια ευκολία οποιοδήποτε σύνολο -από ένα εφαρμοστό «γυμνό» φόρεμα Βalmain, σε ένα iconic rec two piece ή ένα έντονο κίτρινο φόρεμα με 70s επιρροές αλά Cher.

Δεν είναι λοιπόν η πρώτη φορά που η Zendaya τιμά μια εμβληματική προσωπικότητα της μόδας μέσα από το outfit της. Αυτήν τη φορά η νεαρή star παρευρέθηκε στην πρεμιέρα τoυ Euphoria με ένα look - φόρο τιμής στο iconic 90s supermodel, Linda Evangelista.

H βραβευμένη με Emmy ηθοποιός πήγε στην παρουσίαση της πολυαναμενόμενης δεύτερης σεζόν της επιτυχημένης σειράς του HBO και έκλεψε την παράσταση ντυμένη με vintage δημιουργία Valentino. Η Zendaya μοιράστηκε στο Instagram μια σειρά από throwback φωτογραφίες του σχεδιαστή Valentino Garavani με την Linda Evangelista. Eκείνη φορούσε το ίδιο φόρεμα στην πασαρέλα για την σεζόν άνοιξη/καλοκαίρι του 1992: Strapless, με κάθετες ρίγες σε άσπρο και μαύρο. Η Zendaya αναδημιούργησε το look και έδειχνε, φυσικά, εκθαμβωτική.

Photo Credit: Bertrand Rindoff Petroff/Getty/Ideal Images

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η πρωταγωνίστρια των Dune και Spider-man: No Way Home επιλέγει vintage δημιουργίες από το αρχείο των σχεδιαστών. Πρόσφατα την είδαμε με εξώπλατο φόρεμα Roberto Cavalli, ενώ τον περασμένο Απρίλιο εμφανίστηκε με vintage φόρεμα υψηλής ραπτικής YSL της δεκαετίας του '80. Το σίγουρο είναι πως εκείνη και ο Roach ξέρουν πώς να ακολουθήσουν την στροφή της μόδας στο vintage, δημιουργώντας κάθε φορά μοναδικά looks με δική τους ταυτότητα.