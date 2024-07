Το εντυπωσιακό look της Κέιτ Μίντλετον στο Γουίμπλετον - Δεύτερη δημόσια εμφάνιση μετά τη διάγνωση με καρκίνο

Για να παρακολουθήσει τον τελικό των ανδρών, ανάμεσα στον Τζόκοβιτς και τον Αλκαράθ και να απονείμει το τρόπαιο στον νικητή

Η Κέιτ Μίντλετον έκανε τη δεύτερη δημόσια εμφάνισή της μέσα στο 2024, κάθως συνεχίζει την θεραπεία για τον καρκίνο.

Συγκεκριμένα η Πριγκίπισσα της Ουαλίας βρέθηκε στο Γουίμπλετον για να παρακολουθήσει τον τελικό των ανδρών, ανάμεσα στον Τζόκοβιτς και τον Αλκαράθ.

Δεν ήταν μόνη της, αλλά την συνόδευαν τόσο η κόρη της, Σάρλοτ, όσο και η αδερφή της, Πίπα. Η ίδια, όπως ήταν λογικό και επόμενο καταχειροκροτήθηκε από τους θεατές.

Την περίμεναν εξάλλου όλοι εναγωνίως, αφού νωρίτερα είχε γίνει γνωστό από το παλάτι του Μπάκινγχαμ πώς όχι απλά θα βρισκόταν εκεί αλλά θα απένειμε και το τρόπαιο στον νικητή.

Αμέσως μετά έπιασε θέση στο βασιλικό θεωρείο για να παρακολουθήσει τον αγώνα -είναι, ένα από τα πιο αγαπημένα της σπορ.

Δίπλα της ξεχώριζαν ο Τομ Κρουζ, στενός φίλος της βασιλικής οικογένειας, ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, συμμαθητής του πρίγκιπα Ουίλιαμ από το Ίτον, ο δήμαρχος του Λονδίνο Σαΐντ Καν, ο θρύλος του τένις Αντρέ Αγκασί και ο δεύτερος ξάδελφος του πρίγκιπα Ουίλιαμ, λόρδος Φρέντερικ Ουίνδσορ με τη σύζυγό του, Σόφι Ουίνκλεμαν.

Για την δεύτερη δημόσια εμφάνισή της μέσα στο 2024, η Κέιτ Μίντλετον ενέδωσε σε μια δημιουργία, Safiyaa που κοστίζει 1,766 δολάρια, στο υπέροχο μοβ της λεβάντας.

Κοντομάνικο με μήκος που έφτανε στο μέσο της γάμπας, με υπέροχες πτυχώσεις στο μπροστινό μέρος που θύμιζαν wrap φόρεμα.

The Princess of Wales has arrived at #Wimbledon with Princess Charlotte to watch the mens finals. We have all the details on what Kate Middleton wore to the event here.https://t.co/7GOEqkH48t pic.twitter.com/RvGrWBiuq6