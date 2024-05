Ο στιλίστας της Ζεντάγια, Λο Ρόουτς, αποκάλυψε τους οίκους μόδας που αρνήθηκαν να ντύσουν την ηθοποιό στο ξεκίνημά της

Η Ζεντάγια μέχρι και σήμερα δεν έχει «συγχωρέσει» αυτούς τους οίκους μόδας

Δεν μπορεί κανείς να μην αναγνωρίσει πως η Ζεντάγια είναι ένα από τα μεγαλύτερα style icons της γενιάς της, αν όχι το μεγαλύτερο. Από τα εντυπωσιακά looks της στο κόκκινο χαλί -ποιος μπορεί να ξεχάσει το Mugler ρομποτικό σύνολο- μέχρι και το ότι είναι το νεότερο άτομο που έλαβε ποτέ το CFDA Fashion Icon Award, όλα συνηγορούν στο ότι η Ζεντάγια ξέρει να ντύνεται, με τη βοήθεια φυσικά του ταλαντούχου στιλίστα της, Λο Ρόουτς. Δυστυχώς όμως, δεν είδαν όλοι τις προοπτικές αυτής της star από την αρχή.

Σε μια συνέντευξη που έδωσε ο Λο Ρόουτς στο The Cutting Room Floor, αποκάλυψε πως ορισμένα fashion brands είχαν αρνηθεί να δουλέψουν μαζί της στο ξεκίνημα της καριέρας της. «Θα απευθυνόμουν στα πέντε μεγάλα. Θα απευθυνόμουν στον Saint Laurent, στη Chanel, στη Gucci, στον Valentino και στον Dior και όλοι θα έλεγαν 'Οχι, δοκιμάστε ξανά του χρόνου. Είναι πολύ άγουρη'” αναφέρει ο στιλίστας της Ζεντάγια, προσθέτοντας πως έχει ακόμα όλες τις αποδείξεις για να επιβεβαιώσει τα λεγόμενά του.

SPLASH via Ideal Image

Και σήμερα που η ηθοποιός είναι στην κορυφή της μόδας, αρνείται να εκπροσωπήσει αυτούς τους οίκους, ειδικά στο κόκκινο χαλί. Φυσικά και έχει φορέσει ρούχα τους σε editorials, αλλά ο Ρόουτς αναφέρει πως «Στο κόκκινο χαλί, ακόμα δεν έχει φορέσει Dior. Ακόμα δεν έχει φορέσει Chanel. Ακόμα δεν έχει φορέσει Gucci. Σε κανένα δημοσιογραφικό γεγονός, σε καμία εμφάνιση, ποτέ. Την πρώτη φορά που φόρεσε Valentino δημόσια ήταν όταν είχε υπογράψει συμβόλαιο. Οπότε όταν της είπα πως αν πεις όχι τώρα, θα είναι για πάντα, αυτό ακούστηκε κάπως τρομακτικό”.

Αυτή τη στιγμή τα συγκεκριμένα brands «τρώγονται» -η αλήθεια να λέγεται- για να ντύσουν την Ζεντάγια, αυτή συνεχίζει να σαρώνει τα κόκκινα χαλιά και εμείς να τη θαυμάζουμε. Sorry, not sorry! Οκ, τα μπράβο και τα ζήτω όχι μόνο προς τη Ζεντάγια, αλλά και προς τον πανέξυπνο και με άρτια αισθητική στιλίστα της.

Δες στην παρακάτω gallery τα πιο αξιομνημόνευτα looks της ηθοποιού!