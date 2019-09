5 έργα τέχνης που αξίζει να ταξιδέψετε για να τα δείτε από κοντά

Μπορεί η σχέση σας με τα έργα τέχνης που βρίσκονται στο εξωτερικό να περιορίζεται στην επίσκεψη στο Λούβρο και τη Μόνα Λίζα αλλά να θέλετε να δείτε περισσότερα. Μπορεί να κυνηγάτε τέτοιου είδους εμπειρίες με κάθε ευκαιρία. Σε κάθε περίπτωσ, τα παρακάτω έργα είναι τόσο εντυπωσιακά που αξίζει να τα δείτε έστω και μία φορά στη ζωή σας.

Infinity Mirrored Room, Brilliance of the Souls by Yayoi Kusama, Μουσείο, Macan, Jakarta, Ινδονησία

To μεγάλο αυτό μουσείο πέρα από έργα του Andy Warhol περιέχει και το συγκεκριμένο έργο, το οποίο ξεκίνησε ως προσωρινή έκθεση ενός από τα πιο αναγνωρισμένα έργα του Kusama και κατέληξε να συμπεριλαμβάνεται στη μόνιμη συλλογή του μουσείου από τις αρχές του 2019.

Liz by Andy Warhol, Art Institute Chicago, US

Αν και το έργο Liz είναι ένα από τα λιγότερο γνωστά έργα του Andy Warhol, πρόκειται για που κα ένα από τα έργα που σηματοδότησε την εποχή που ο ίδιος ξεκινά να χρησιμοποιεί τα έντονα χρώματα και την ιδιαίτερη τεχνική του που τον ανέδειξαν σε superstar.

Zodiac by Damien Hirst, the Rosewood Hotel, Hong Kong

Πέρα από τα μουσεία ή τις γκαλερί υπάρχουν πλέον και πολλά ξενοδοχεία στον κόσμο που παρουσιάζουν τέχνη. Τα θετικά; Λιγότερος συνωστισμός και απουσία εισιτηρίου. Το έργο Zodiac εκτίθεται στο Butterfly Room Cafe του συγκεκριμένου ξενοδοχείου.

Painting with White Border by Wassily Kandinsky, The Solomon Guggenheim Museum, New York, USA

O γνωστός και ως πατέρας του σουρεαλισμού θεωρείται ότι στο έργο αυτό αναπαριστά με τον δικό του μοναδικό τρόπο, τον Άγιο Γεώργιο στην πλάτη ενός αλόγου. Μάλιστα οι περισσότεροι online επισκέπτες που μπαίνουν για να θαυμάσουν έργα του συγκεκριμένου μουσείου, αναζητούν τα έργα του Wassily Kandinsky.

The Kiss by Gustav Klimt, Belvedere Museum, Vienna, Austria

Πέρσι πέρασαν 100 χρόνια τον θάνατο αυτού του σπουδαίου ζωγράφου. Το συγκεκριμένο έργο, είναι και το πιο διάσημο από τα έργα του Gustav Klimt το οποίο θεωρείται ένα από τα ακριβότερα έργα του κόσμου αυτή την στιγμή. Μάλιστα οι curators αδυνατούν το εκτιμήσουν δίνοντας μια σαφή τιμή αφού η αξία του διαρκώς αυξάνεται.

