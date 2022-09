Cara Delevigne: Πως η τοξικομανής μητέρα της καθόρισε ολόκληρο τον ψυχικό της κόσμο

To background πίσω από τα ψυχικά προβλήματα της Cara Delevigne

Αυτό το κορίτσι σίγουρα δεν έχει περάσει και λίγα. Μπορεί οι περισσότεροι να έβλεπαν ένα πανέμορφο και επιτυχημένο μοντέλο, πίσω όμως από το πρόσωπο, κρύβεται μια ιστορία που πραγματικά θα μπορούσε να γυριστεί και ταινία. Ερχόμενοι βέβαια στο σήμερα, όλα αυτά τα τραύματα και τα βιώματα της Cara Delevigne έχουν φάνει, με αποκορύφωμα την εμφάνιση της στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, όπου προκάλεσε ανησυχία.

Κανείς δεν έχει ξεχάσει σε τι κατάσταση βρέθηκε το νεαρό μοντέλο στο αεροδρόμιο, με την τόσο αλλόκοτη και παράξενη συμπεριφορά αλλά και εικόνα της. Το πρόβλημα μάλιστα δεν ήταν μόνο αυτό. Συνεργάτες της είχαν δηλώσει πως πλέον δεν είναι συνεργάσιμη, καθώς δεν μπορεί καν να κάνει μπάνιο, αλλά ούτε και να φάει. Η μεγάλη απουσία της από τις εκδηλώσεις της Εβδομάδας Μόδας στην Νέα Υόρκη, ήρθε να επιβεβαιώσει όλα όσα γράφονται για κακή ψυχική κατάσταση του νεαρού μοντέλου.

