Ελίνα Τζένγκο: Το 2022 έγινε "a year to remember"!

Τo ωραιότερο «success story» του ελληνικού στίβου, «ακούει» στο όνομα… Ελίνα Τζένγκο! Οι δυσκολίες, η «απογείωση», το Χρυσό και η επιβεβαίωση. Η 20χρονη Πρωταθλήτρια Ευρώπης (η νεότερη στον ακοντισμό όλων των εποχών) και μέλος του Team Future της bwin, είναι η κορυφαία νέα αθλήτρια της Ευρώπης για το 2022!

«Μετά την κακή εμφάνιση στο Όρεγκον πολλοί μου έλεγαν πως είμαι ακόμη μικρή για να μπορέσω να σταθώ δίπλα στις κορυφαίες του αγωνίσματος. Όμως εγώ πιστεύω πως η ηλικία είναι μόνο ένας αριθμός. Όταν προσπαθείς και δουλεύεις σκληρά μπορείς να πετύχεις τους στόχους σου. Πήγα στο Ευρωπαϊκό και κατέκτησα το Χρυσό Μετάλλιο», τονίζει η ίδια κρατώντας στα χέρια της το βραβείο "Rising Star of the Year 2022".

Η αθλήτρια της bwin δεν είναι συνηθισμένη περίπτωση πρωταθλήτριας. Το αντίθετο μάλιστα. Οι δυσκολίες που αντιμετώπισε, μέχρι να γίνει η «βασίλισσα» της Ευρώπης πολλές! Δεν έχασε ποτέ την πίστη στον εαυτό της, ήξερε τον τρόπο να αφήνει πίσω της τις αντίξοες συνθήκες και να στέλνει το ακόντιο πιο μακριά. Τα όρια της Ευρώπης στενεύουν για την Τζένγκο, αντίθετα, τα όνειρά της μεγαλώνουν και οι λαμπερές διοργανώσεις παγκοσμίου επιπέδου είναι ο νέος της στόχος.

Οι δυσκολίες και η κρίσιμη απόφαση

Για την 20χρονη πρωταθλήτρια τα εμπόδια έγιναν μέσο… σωτηρίας, δύναμης, παρηγοριάς. Η νεότερη Πρωταθλήτρια Ευρώπης στον ακοντισμό, πήρε πολλά εφόδια από την οικογένειά της και μπήκε στον στίβο «οπλισμένη», ώστε σε αυτή την ηλικία να έχει πετύχει κάτι μοναδικό. Βρέθηκε στο πιο ψηλό σκαλί και αυτή τη φορά τα δάκρυα ήταν χαράς, ευτυχίας, ανακούφισης.

Άλλωστε, πλησίασε πολλές φορές κοντά στο «αντίο», να αλλάξει δρόμο, να μην ακολουθήσει τη μοίρα της. «Το 2018, έφτασα κι εγώ στα όρια μου! Δυο χρόνια πριν είχα κάνει πανελλήνιο ρεκόρ, όμως, στη συνέχεια έμεινα “κολλημένη” στην ίδια κατάσταση. Δεν μπορούσα να αγωνιστώ σε καμία διοργάνωση εκτός Ελλάδας γιατί δεν είχα την υπηκοότητα. Κάθε μέρα έκλαιγα και στεναχωριόμουν.

Ξεσπούσα στους γονείς μου και εκείνοι με άκουγαν υπομονετικά. Ήταν δύσκολο γι’ αυτούς να το αντιμετωπίσουν. Σήμερα που το σκέφτομαι, μετανιώνω που τους δυσκόλεψα τόσο τη ζωή. Τους ευχαριστώ πολύ για την υπομονή και την στήριξή τους εκείνη την περίοδο», έχει τονίσει στο παρελθόν. Όμως, το 2022 θα το θυμάται για πάντα, ελπίζει πως θα είναι η αφετηρία για σπουδαία πράγματα, μεγάλα ρεκόρ, ακόμα μεγαλύτερες παραστάσεις.

Τα εμπόδια και η εκτόξευση που… ερχόταν!

Η Ελίνα Τζένγκο μπήκε στην ψυχή του αγωνίσματος γιατί τη μάγεψε, την έκανε να σιωπά και να ξεσπά την κατάλληλη στιγμή. Έβλεπε καθημερινά τα εμπόδια να ξεπηδούν, για άλλους αθλητές, αποδείχθηκαν ανυπέρβλητα, όχι, όμως και για την αθλήτρια της bwin. Ο δρόμος για την κορυφή όμως είχε - κυριολεκτικά - λακκούβες και οι εικόνες από τον χώρο της προπόνησης αποτυπώνουν ξεκάθαρα τις δυσκολίες.

Προπονήσεις σε χωράφια, ταρτάν ακατάλληλο για τρέξιμο και βάρη στοιβαγμένα κάπου σε μια αποθήκη ή στις τουαλέτες. H πιθανότητα ενός τραυματισμού μεγάλη, τόσο για την ίδια όσο και για τους άλλους εκτός… προπονητικού κέντρου. «Ρίχνουμε σε ένα σημείο που από τα αριστερά έχει γκρεμό και στα δεξιά ένα κτίριο. Αν φύγουν οι βολές, είναι επικίνδυνα», είχε πει η Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

Η ίδια όμως ποτέ δεν λάθεψε στον προορισμό της, είχε πλάνο, εφόδια από την οικογένειά της και τον Γιώργο Μποτσκαρίωβ να την κατευθύνει. Πανελλήνιο ρεκόρ το 2018, Χρυσό Μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στο Μπουένος Άιρες, 4η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ-20 το 2019 και Χρυσό Μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του 2020. Μια βολή, ένα χαμόγελο προς τον προπονητή της, μια καλά φυλαγμένη σιγουριά την κάνει να ονειρεύεται ένα καλύτερο μέλλον γι’ αυτή, για τους γονείς της.

Ορεγκον - Mόναχο, ένα… Χρυσό δρόμος

Η Ελίνα Τζένγκο εκεί που έπεφτε, σηκωνόταν και έπεφτε ξανά και μετά από λίγο ήταν πάλι όρθια. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Όρεγκον ήταν η πρώτη μεγάλη «παράσταση» για την Ελληνίδα Πρωταθλήτρια, αλλά ταυτόχρονα και απογοήτευση. Οι επιδόσεις που τη συνόδευαν εντυπωσιακές, αλλά το άγχος αποδείχθηκε εμπόδιο ανυπέρβλητο. Η αποτυχία να μπει στον τελικό την πείσμωσε, της έδωσε την απαιτούμενη ώθηση για την εκτόξευση στην κορυφή της Ευρώπης.

Ένα μήνα αργότερα, στο Μόναχο, με μια σαρωτική εμφάνιση, η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ εκτόξευσε το ακόντιο στα 65,81μ. στη δεύτερη της προσπάθεια, βελτιώνοντας το ατομικό της ρεκόρ και «σφραγίζοντας» το Χρυσό Μετάλλιο στην παρθενική παρουσία της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου Γυναικών! Ο κύκλος της ζωής της: φιλοδοξία - μάχη - εξέλιξη - όνειρα έγινε σύμβολο για μια καλύτερη συνέχεια. Στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας, η Τζένγκο έβαλε για πάντα το όνομά της στις κορυφαίες του αθλήματος και το 2023 είναι έτοιμο να την υποδεχθεί με περισσότερες προκλήσεις!

Με το βλέμμα στο Παρίσι

Το Next big thing του ελληνικού και ευρωπαϊκού ακοντισμού μάς χάρισε μια τεράστια παράσταση στο Μόναχο. Στο Ταλίν και στα βραβεία της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, ήταν το πιο λαμπρό αστέρι και κατακτώντας το βραβείο "Rising Star of the Year 2022". Πλέον, η ανυπομονησία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι είναι ολοένα και μεγαλύτερη. Σύμμαχος της Τζένγκο είναι η bwin, η οποία βρίσκεται στο πλευρό πολλών αθλητών, τους οποίους και υποστηρίζει όλα αυτά τα χρόνια, βοηθώντας τους να πραγματοποιήσουν τους στόχους. Την τελευταία τετραετία το κορυφαίο στοιχηματικό brand είναι δίπλα της, στήριγμα σε κάθε προσπάθεια, ώστε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια να έχει τις ευκαιρίες για μια λαμπρή καριέρα.

Το Team Future της bwin απαρτίζεται από 12 ταλαντούχους αθλητές ατομικών αγωνισμάτων, οι οποίοι αποτελούν την ελίτ της νέας γενιάς και δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους Έλληνες να ονειρεύονται μαζί τους για μια πιο δυνατή αθλητική παρουσία της χώρας μας σε διεθνές επίπεδο. Με την υποστήριξη της bwin, οι αθλητές αυτοί αλλάζουν επίπεδο και μπορούν πλέον να παλεύουν υπό διαφορετικούς όρους στις αντίξοες συνθήκες που βιώνει ο αθλητισμός στη χώρα μας.

