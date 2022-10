Ο Elon Musk συνεχίζει το τρολ - Μπήκε με νιπτήρα στα γραφεία του Twitter λίγο πριν την ολική εξαγορά του

«Χωνέψτε το», έγραψε ο Musk μπαίνοντας στα κεντρικά γραφεία του Twitter μαζί με έναν νιπτήρα - «Let that sink in»

Συνεχίζοντας το τρολάρισμα, ο Elon Musk αποφάσισε λίγο πριν την ολική εξαγορά του Twitter, να εμφανιστεί στα κεντρικά γραφεία μαζί με έναν νιπτήρα και στην συνέχεια να ποστάρει την είσοδο του στα social, προσθέτοντας στην λεζάντα «Let that sink in».

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7