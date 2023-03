O Joker στους δρόμους του Λος Άντζελες: Σκηνές από τα γυρίσματα με τον Joaquin Phoenix

Tα γυρίσματα του «Joker: Folie à Deux» συνεχίζονται, με τον Joaquin Phoenix να ερμηνεύει τον ρόλο που του χάρισε και Oscar

Για τους κατοίκους του Λος Άντζελες, μια απλή βόλτα στους δρόμους της πόλης, κατέληξε τελικά σε μια αξέχαστη εμπειρία, αφού αρκετοί ήταν εκείνοι που είδαν στην πραγματικότητα τον Joker. Ο πρωταγωνιστής Joaquin Phoenix εμφανίστηκε στους δρόμους του LA ως Joker, στο πλαίσιο γυρισμάτων για το sequel της πρώτης ταινίας της DC, «Joker: Folie à Deux» και φυσικά έστρεψε όλα τα βλέμματα των περαστικών προς το μέρος του.

Ο 48χρονος ηθοποιός επιστρέφει στον ρόλο του Arthur Fleck, και όπως φαίνεται και από τις σκηνές που κυκλοφόρησαν από τα γυρίσματα, έχει τη χαρακτηριστική του κόμμωση και το makeup στο πρόσωπο, φορώντας ένα γκρι κοστούμι, λερωμένο πουκάμισο και καφέ παπούτσια.

Joaquin Phoenix on the set of ‘Joker: Folie à Deux’ pic.twitter.com/2utTubWeER