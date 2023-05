H Charlize Theron στέκεται στο πλευρό των drag queens: «Θα γα@@σω όποιον τολμήσει να σας πειράξει»

Η διάσημη ηθοποιός προειδοποίησε και απείλησε όσους επιχειρούν να τα βάλουν με τα drag shows

Η υπέροχη Charlize Theron συμμετείχε στον τηλεμαραθώνιο "Drag isn't Dangerous" με drag acts από τις Bob the Drag Queen, Divina De Campo και Jinkx Monsoon. Με αφορμή τα τελευταία γεγονότα που αφορούν τις drag queens και τα shows τους, η ηθοποιός αποφάσισε να πάρει δημόσια θέση.



«Σας αγαπάμε drag queens! Είμαστε στο πλευρό σας, και σας προσέχουμε, και θα γα@@σω οποιονδήποτε επιχειρήσει, για παράδειγμα, να τα βάλει μαζί σας», δήλωσε αρχικά η Theron, η οποία έχει μιλήσει ανοιχτά και για το παιδί της, Jackson που γεννήθηκε ως αγόρι αλλά ταυτοποιείται ως γυναίκα.



Στο παρελθόν η ηθοποιός, αποκάλυψε πως το παιδί της, όταν ήταν 3 ετών είπε «πως δεν είναι αγόρι». «Ναι, νόμιζα ότι ήταν αγόρι μέχρι που με κοίταξε όταν ήταν τριών χρονών και είπε: «Δεν είμαι αγόρι! Οπότε ορίστε! Έχω δύο όμορφες κόρες που, όπως κάθε γονιός, θέλω να προστατεύσω και θέλω να τις δω να θριαμβεύουν», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά η Charlize.



Χθες ήταν μία από τις στιγμές που χρειάστηκε να υπερασπιστεί τα δικαιώματα της κοινότητας, καθώς όλο και περισσότερα νομοσχέδια στις ΗΠΑ επιθυμούν την απαγόρευση των drag shows και έχουν ήδη εισαχθεί σε τουλάχιστον 15 πολιτείες των ΗΠΑ, από το Τενεσί μέχρι το Κεντάκι, το Τέξας και το Μιζούρι. Στην ίδια εκδήλωση συμμετείχαν και η Elizabeth Banks, η Margaret Cho, η Whitney Cummings, η Marcia Gay Harden, Melissa McCarthy, Kelly Osbourne, Amy Schumer, Sarah Silverman και Ali Wong.

Λίγο πριν κλείσει τον λόγο της, η Theron συμπλήρωσε:



«Με κάθε σοβαρότητα, υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που πληγώνουν και πραγματικά, σκοτώνουν τα παιδιά μας, και όλοι ξέρουμε για τι μιλάω αυτή τη στιγμή… αν έχετε δει ποτέ μία drag queen να κάνει lip sync, αυτό και μόνο σε κάνει πιο ευτυχισμένο, σε κάνει να αγαπάς περισσότερο. Σε κάνει καλύτερο άνθρωπο».

«Άντε γα@@@τε, αν μπορούσα να κάνω μία μοιραία πτώση τώρα θα την έκανα, αλλά μάλλον θα σπάσω τον γοφό μου» πρόσθεσε. Η Charlize Theron κάλεσε επίσης τους θεατές να υποστηρίξουν «όλες τις σπουδαίες οργανώσεις που υπάρχουν εκεί έξω» συμβάλλοντας ώστε να εξαφανιστούν «όλες αυτές οι ανοησίες όπως θα έπρεπε».

