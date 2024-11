Ζήτω ο άνθρωπος: Χιλιάδες Ισπανοί εθελοντές συρρέουν στη Βαλένθια - Το τεράστιο κύμα αλληλεγγύης που συγκινεί

Από κάθε γωνιά της χώρας, κρατώντας φτυάρια, σκούπες, τρόφιμα και νερό

Οι καταστροφικές πλημμύρες στην Ισπανία, που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 211 ανθρώπους - μέχρι αυτή την ώρα και ελπίζουμε να μην αυξηθεί ο αριθμός - έχουν δημιουργήσει ένα απίστευτα συγκινητικό κύμα αλληλεγγύης σε όλη τη χώρα.

Dozens of volunteers have been seen leaving flood-hit areas of Torrent and Paiporta in the Valencia region following the clean-up efforts. https://t.co/EyhnWX7Y5B pic.twitter.com/ClAClPNXFb

Χιλιάδες πολίτες -εθελοντές προσεγγίζουν το τελευταίο διάστημα όλες τις πληγείσες περιοχές με απώτερο στόχο και σκοπό να συμβάλουν στον καθαρισμό τους από τη λάσπη.

Όλοι αυτοί συμμετέχουν σε τεράστιες επιχειρήσεις αποκατάστασης, προσπαθώντας να... βάλουν μια τάξη στον τεράστιο χαμό που έχει αφήσει πίσω της η ασύλληπτη θεομηνία - και δεν υπερβάλουμε καθόλου, αφού θεωρείται η χειρότερη φυσική καταστροφή των τελευταίων δεκαετιών.

Οι περισσότεροι εθελοντές έφτασαν πεζοί, έχοντας μαζί τους νερό και είδη πρώτης ανάγκης, φτυάρια και σκούπες και ρίχτηκαν στη μάχη για την απομάκρυνση της λάσπης.

Οι αρχές μάλιστα, εξαιτίας του τεράστιου όγκου των ανθρώπων που έσπευσαν για βοήθεια αναγκάστηκαν να διακόψουν την οδήγηση και την διέλευση από συγκεκριμένους δρόμους, γιατί εμπόδιζαν τις προσπάθειές τους.

Συγκεκριμένα το συντονιστικό κέντρο που στήθηκε στη Βαλένθια αποτελεί το επίκεντρο μιας τεράστιας επιχείρησης αλληλεγγύης, αφού συνεχώς υποδέχεται νέους εθελοντές που δεν θέλησαν να μείνουν άπραγοι, αλλά κινητοποιήθηκαν από τα ρεπορτάζ, τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις συνεχείς εκκλήσεις για βοήθεια.

Στις φωτογραφίες και τα βίντεο που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες στα social media βλέπουμε συγκινημένοι τη δύναμη της συλλογικότητας.

The King and Queen have said they are "utterly heartbroken" by the loss of life in Spain, where the number of people killed by floods has reached at least 211.



