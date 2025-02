Όσκαρ 2025: Χάλι Μπέρι, Πενέλοπε Κρουζ & Σκάρλετ Γιόχανσον προστίθενται στη λίστα με τους παρουσιαστές της τελετής

Όλο και πληθαίνουν οι εκπλήξεις που ετοιμάζουν οι διοργανωτές των Όσκαρ για τη φετινή τελετή απονομής

Η αντίστροφη μέτρηση για την 97η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ έχει ξεκινήσει, με τις προετοιμασίες να είναι πυρετώδεις, προκειμένου να είναι όλα έτοιμα μέχρι τις 2 Μαρτίου. Όπως κάθε έτος έτσι και φέτος, οι διοργανωτές ετοιμάζουν μια σειρά από εκπλήξεις και μοναδικές στιγμές που θα μείνουν στην ιστορία. Βέβαια, τα φετινά βραβεία Όσκαρ έχουν μια ιδιαιτερότητα, αφού πραγματοποιούνται μόλις λίγες εβδομάδες μετά τις καταστροφικές φωτιές στις ΗΠΑ, που έκαψαν δεκάδες σπίτια. Οι αρμόδιοι θεώρησαν ότι η απονομή πρέπει να διεξαχθεί κανονικά, αρκεί να υπάρχει η απαιτούμενη σοβαρότητα και ενσυναίσθηση.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, παρουσιαστές των Όσκαρ θα είναι οι περσινοί νικητές χρυσού αγαλματιδίου, δηλαδή οι: Έμα Στόουν, Κίλιαν Μέρφι, Ντα'Βάιν Τζόι Ράντολφ και Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ. Να θυμίσουμε πως η Έμα Στόουν είχε κερδίσει το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο «Poor Things», ο Κίλιαν Μέρφι το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για το «Oppenheimer», η Ντα’Βάιν Τζόι Ράντολφ το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για το «Τhe Holdovers», ενώ ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου.

Τα τελευταία νέα για τη βραδιά των Όσκαρ είναι η απόδειξη πως η 97η τελετή θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Επτά νέα πρόσωπα από τον κόσμο της υποκριτικής προστίθενται στη λίστα με τους οικοδεσπότες. Ο λόγος για τους: Χάλι Μπέρι, Γούπι Γκόλντμπεργκ, Πενέλοπε Κρουζ, Σκάρλετ Γιόχανσον, Τζουν Σκουίμπ, Έιμι Πόλερ και Ελ Φάνινγκ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Τζον Λίθγκοου και ο κωμικός Μπόουεν Γιάνγκ θα αναλάβουν, επίσης, ένα κομμάτι της παρουσίασης.

Halle Berry, Penelope Cruz, Elle Fanning, Whoopi Goldberg, Scarlett Johansson, John Lithgow, Amy Poehler, June Squibb and Bowen Yang are set to present at the Oscars.https://t.co/kHICmAXkl6 pic.twitter.com/vR0WQLMc5n

— Variety (@Variety) February 11, 2025