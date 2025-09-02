INTIMISSIMI: το brand έκανε το ντεμπούτο του στο κόκκινο χαλί στη Βενετία

ΣΤΟ 82Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ - LA BIENNALE DI VENEZIA

Με αφορμή το 82 ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας – La Biennale di Venezia, η Intimissimi επιβεβαιώνει το ρόλο της ως επίσημoυ συνεργάτη, ενισχύοντας τον διαχρονικό της δεσμό με την περιοχή Βένετο και τον μακροχρόνιο διάλογό της με τον κόσμο της τέχνης και του πολιτισμού.

Παράλληλα με αυτήν την θεσμική παρουσία, το brand έκανε το ντεμπούτο του στο κόκκινο χαλί με μία σειρά από custom designed δημιουργίες – πρωτότυπα σχέδια που δημιουργήθηκαν για να εξυμνήσουν την θηλυκότητα μέσα από μία εκλεπτυσμένη και σύγχρονη αισθητική. Το concept βασίζεται σε μία τολμηρή δήλωση: τα lingerie δεν αποτελούν πλέον μία κρυφή λεπτομέρεια, αλλά έναν καθοριστικό παράγοντα του look – φορεμένα με αυτοπεποίθηση, κομψότητα και επίγνωση.

Κάθε look μετατρέπεται σε δήλωση ταυτότητας, ελευθερίας και αυτοδυναμίας – ενσαρκωμένη από γυναίκες που μοιράζονται έναν ουσιαστικό δεσμό με το brand και τις αξίες του: το supermodel και τηλεοπτική παρουσιάστρια Heidi Klum, η κόρη της και μοντέλο Leni Klum, - και οι δύο ambassadors του brand –, η Barbara Palvin – μοντέλο και πρόσφατο πρόσωπο της Intimissimi – , και η ηθοποιός Claire Holt. Παρέστη, επίσης, το μοντέλο και επιχειρηματίας Emi Renata, η οποία συνόδευσε τον CEO της Intimissimi Matteo Veronesi στο κόκκινο χαλί.

Το βράδυ της επίσημης πρεμιέρας της Biennale Cinema 2025, οι πέντε μούσες περπάτησαν στο κόκκινο χαλί με αποκλειστικές δημιουργίες από τις iconic συλλογές της Intimissimi- σύμβολα μιας νέας στιλιστικής αφήγησης που αναδεικνύει τα lingerie από απλά εσώρουχα σε κεντρικό στοιχείο του σύγχρονου styling. Μία οπτική γλώσσα ήδη παρούσα στις επιδραστικότερες πασαρέλες του κόσμου, η οποία ερμηνεύεται ξανά από την Intimissimi με συνέπεια και διακριτικότητα, παραμένοντας πιστή στους κώδικες της κομψότητας και της ενδυναμωμένης θηλυκότητας.

Ένα μήνυμα αντικατοπτρίζεται στην επιλογή των φορεμάτων, καθένα προσεκτικά ραμμένο για να αναδεικνύει την μοναδική προσωπικότητα της γυναίκας που το φοράει . Για την Heidi Klum, ένας μεταξωτός κορσές από την luxury συλλογή La Collezione μετατράπηκε σε ένα φόρεμα εμπνευσμένο από την haute couture, σε ένα εκλεπτυσμένο Rose Satin χρώμα. Η σιλουέτα, σχεδιασμένη να αναδεικνύει τη θηλυκότητα σε κάθε λεπτομέρεια, προσδίδει ένα εφέ γλυπτού μέσα από λεπτομερή ντραπέ, διαφανή ένθετα και εντυπωσιακά κοψίματα.

Η Leni Klum υιοθέτησε ένα πιο τολμηρό all-black look: μία κομψή εκδοχή του iconic σουτιέν Anna, που επανασχεδιάστηκε σε φόρεμα με ντεκολτέ σε σχήμα καρδιάς και θηλυκό μεταξωτό κορσέ που αναδεικνύει τη μέση, συνδυασμένο με μία χαλαρή αλλά ταυτόχρονα με αρχιτεκτονική γραμμή, φούστα- δημιουργώντας μία αρμονική αντίθεση ανάμεσα στην απαλότητα και τη δομή.

Η Barbara Palvin και η Emi Renata επέλεξαν, επίσης μαύρες αποχρώσεις και σιλουέτες σε στυλ γοργόνα που τόνιζαν τη φυσική τους κομψότητα. Το look της Barbara, εμπνευσμένο από το σουτιέν Ilenia, συνδύαζε ελαφρύ μαύρο σιφόν με λεπτή δαντέλα, συμπληρωμένο από ένα τολμηρό σκίσιμο στο ύψος του μηρού. Η σιλουέτα της Emi χαρακτηριζόταν από λαμπερά κεντήματα με χάντρες και πούλιες, εμπνευσμένα από το bustier της La Collezione, ενώ το βαθύ ντεκολτέ στην πλάτη ήταν διακοσμημένο με μία αισθησιακή criss-cross λεπτομέρεια που θύμιζε το εμβληματικό κορμάκι της ίδιας σειράς.

Η Claire Holt επίλεξε ένα ρομαντικό και αιθέριο σύνολο: ένα απαλό σουτιέν με εκλεπτυσμένο floral μοτίβο και δαντέλα τύπου Leavers, συνδυασμένο με μία μακριά χαλαρή, silk φούστα σε πλούσιο βουργουνδί χρώμα-, μία από τις βασικές αποχρώσεις της σεζόν.

